Sigue en aumento la temperatura: cómo estará el clima este sábado 11 de abril en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada agradable, con una temperatura máxima de 22 grados pero con un cielo mayormente nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este sábado una jornada con temperaturas agradables pero con cielo mayormente nublado.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 14 grados y el viento soplará a entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sector norte.

En la tarde, la temperatura aumentará a 22 grados, la máxima prevista para hoy. Por su parte, el cielo continuará mayormente nublado, mientras que se registrarán ráfagas de hasta 50 km/h.

Finalmente, en la noche de este sábado, según el SMN, la temperatura bajará hasta unos 16 grados, sin probabilidad de lluvias durante todo el día.

Fuete: Mi8

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