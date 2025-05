Siguen la inestabilidad y el frío: cómo estará el clima este miércoles 28 de mayo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó chaparrones durante buena parte del día y una máxima de apenas 12º

Después de un martes con mucho viento y lluvias, se espera que continúe la inestabilidad y el frío en Mar del Plata para este miércoles 28 de mayo.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el día habrá chaparrones, con 10 a 40% de probabilidad de precipitaciones. A la noche el cielo pasará a estar parcialmente nublado.

La temperatura estará bastante baja: 7° C a la mañana, a la tarde alcanzará una máxima de apenas 12° C y después bajará a 8º C.

En cuanto al viento, seguirá bastante intenso durante el día, ya que soplará del sur a 23-31 kilómetros por hora, con ráfagas de 42 a 50 km/h. Pero a anochecer virará al noroeste y disminuirá su velocidad a 7-12 km/h.

