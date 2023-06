UTA anunció un paro a nivel nacional por 48 horas: «En Mar del Plata no paramos»

«Informamos a las trabajadoras y los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país, así como a la opinión pública, autoridades nacionales, provinciales y los usuarios, que atento la negativa a acordar el aumento salarial para el personal representado en empresas de Corta y Media Distancia del interior del país, ratificamos la medida de acción gremial anunciada, consistente en un paro por 48 horas con movilizaciones, que será realizado durante los días jueves 22 y viernes 23 del corriente», indica el texto emitido por la UTA con la adhesión a la CGT.

Sin embargo, desde la seccional local aseguraron: «En Mar del Plata no paramos. No vamos a avalar esta medida que no representa a los trabajadores. Con los compañeros decidimos hacer valer nuestro trabajo y para nosotros la medida de fuerza consistirá en garantizar el servicio para que los marplatenses puedan realizar normalmente sus actividades.

Asimismo, anunciaron que «solo se garantizará la regularidad de los servicios en aquellas jurisdicciones que reconozcan el aumento salarial, en las mismas condiciones que las resueltas para el personal de conducción del Área Metropolitana de Buenos Aires».

Informaron además que asistirán a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación para este jueves a las 15, con el objetivo de buscar la solucion salarial «que se niega a las trabajadoras y trabajadores representados».

