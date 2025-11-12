Sin lluvias pero con algunas nubes: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 22 grados y cielo parcialmente nublado.

Luego de las lluvias que dijeron presente este martes en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con algunas nubes y con una temperatura máxima de 22 grados.

En la mañana, la temperatura será de 18 grados con vientos que soplarán a entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sudoeste. Además, se registrarán ráfagas de entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Durante la tarde, el termómetro marcará 22 grados, esperado como la máxima del día. Por último, durante la noche, la temperatura bajará a 13 grados y el viento reducirá su intensidad a entre 7-12 km/h desde el sur.

