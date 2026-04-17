Sin lluvias pero con nubes: cómo estará el clima este viernes 17 de abril en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este viernes en Mar del Plata una jornada con cielo mayormente nublado y una máxima de 21ºC.

El clima en Mar del Plata para este viernes 17 de abril nos depara una jornadaya sin lluvias pero con mucho cielo gris.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con 18ºC por la mañana y viento del sur de entre 23 y 31 km/h. Además, se registrarán ráfagas de hasta 50 km/h.

Durante la tarde, la temperatura subirá hasta los 22 ºC, la máxima esperada para hoy, con continuidad de cielo nublado y vientos que disminuirán su intensidad a entre 13 y 22 km/h.

Ya por la noche, el termómetro bajará a 17 ºC, mientras que el viento del sudeste se ubicará entre 7 y 12 km/h.

Fuente: MI8

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