Sindicato SIVARA acerca educación mediante Plan FinEs: Una estrategia para la inclusión y el desarrollo

En la jornada de este miércoles 20 de Agosto se inauguró en la sede local de Sivara, situada en Av. Luro al 3050, local 42 dentro de la galería, un espacio para desarrollar Plan FinEs trayecto secundario.

En el marco de la gestión que Sivara Mar del Plata desarrolla para sus afiliados, se logró generar un área de estudio para aquellas personas que quieran terminar su trayecto secundario o rendir materias pendientes. FinEs, implementado por el Ministerio de Educación de la Nación, permite obtener el título secundario de manera gratuita y semipresencial en compañía de docentes o tutores.

En esta oportunidad, atendiendo siempre a las inquietudes de sus afiliados, la Comisión Normalizadora de Sivara en la ciudad, realizó las gestiones pertinentes para que la familia ambulante y la comunidad tuvieran al alcance una nueva comisión de este plan que ha alcanzado más de un millón de graduados desde su implementación en 2008.

«Es un orgullo inmenso este logro, porque como se viene planteando queremos que cada ambulante y sus familias puedan crecer, obtener el título secundario para muchos era inalcanzable, por eso decidimos con la comisión promoverlo y así poder cumplir lo que anhelábamos.

Adaptamos el espacio, se compraron bancos, sillas, pizarrones y computadoras, además se les brindará todo aquello que soliciten para poder dar este paso» comentó Walter Rivero, miembro de comisión. También remarcó que, “la educación es el cimiento del proyecto sindical que llevamos adelante desde esta comisión, ese es nuestro eje.

Es por eso que también contratamos una profe para dar clases de apoyo escolar particular los días martes y viernes desde las 17:30 hs, todo para facilitarles el camino”.



Para concluir, Rivero aclaró que si bien fue pensado para quienes forman parte de los vendedores ambulantes, es abierto a la comunidad, ya que es un programa educativo dependiente del Ministerio de Educación.

