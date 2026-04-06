Siniestralidad vial: Aseguran que «hay muchos conductores que circulan sin papeles y también con carnets apócrifos»

En diálogo con «Ecos de Mañana», programa que se transmite de 7.30 a 9.30 horas por LU9 Mar del Plata, el fiscal Germán Vera Tapia analizó la situación actual de siniestralidad vial en la ciudad seguidos de varias muertes, y mucho de ellos vinculados a la delincuencia, el consumo de alcohol y la falta de documentación.

El aumento de siniestros viales vinculados a persecuciones policiales y el uso de vehículos robados encendió una señal de alarma en Mar del Plata. El fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, confirmó que en lo que va del año se registra un crecimiento tanto en robos de motos como en hechos que derivan en choques violentos, con heridos e incluso víctimas fatales.

Según explicó, uno de los episodios recientes ocurrió en el barrio Constitución, donde un joven murió tras una persecución: circulaba en una moto robada y terminó colisionando. En ese mismo hecho, una mujer resultó herida y permanece internada. La causa involucra distintas líneas de investigación: el siniestro vial, las lesiones y el robo previo del vehículo.

Más robos y más persecuciones

Vera Tapia fue claro al señalar que el incremento es concreto: «sí ha aumentado el robo de vehículos, tanto motos como automotores», indicó, y agregó que también se observa «mucha persecución con resultados que son lesiones e incluso muertes».

El fiscal atribuyó este fenómeno, en parte, al refuerzo de los controles en la vía pública. En ese sentido, explicó que ya no se trata solo de operativos fijos, sino también de controles dinámicos: fuerzas como Prefectura patrullan en motos y persiguen a quienes detectan en infracción o en actitud sospechosa.

«cuando advierten un vehículo sin patente o en maniobras peligrosas, lo persiguen y si no se detiene, se producen estos hechos», detalló.

Alta circulación sin papeles ni seguro

Uno de los datos más preocupantes que surgieron de la entrevista es la gran cantidad de conductores que circulan sin la documentación obligatoria. El fiscal advirtió que es frecuente detectar motos sin registro, sin seguro y, en algunos casos, sin cédula.

En ese sentido, remarcó que «de los que tienen siniestros, una proporción muy alta no tiene registro o seguro», lo que agrava las consecuencias para las víctimas, ya que muchas veces no hay posibilidad de reparación económica posterior.

Además, mencionó que muchas motos secuestradas no son retiradas por sus dueños, ya que resulta más barato adquirir otra que regularizar la situación.

Registros truchos y falta de controles previos

Otro punto crítico es la detección de licencias de conducir falsas. Vera Tapia confirmó que «siguen apareciendo registros truchos» y que en esos casos se inicia una causa penal por uso de documento público adulterado.

También señaló que hay personas que inician el trámite para obtener el carnet pero no lo completan -por no aprobar los exámenes- y aun así conducen.

Ante este escenario, planteó la necesidad de políticas públicas más amplias: entre ellas, evaluar restricciones para la venta de motos a personas que no hayan iniciado el trámite de licencia.

Alcohol, drogas y normas básicas

El fiscal también advirtió sobre el consumo de alcohol y drogas al volante. En esa línea, consideró positivo avanzar con controles de narcotest, ya que actualmente solo se realizan alcoholemias en siniestros.

«He visto gente circulando fumando marihuana», señaló, y subrayó la necesidad de incorporar herramientas para detectar estas situaciones.

Un mensaje claro: cumplir las normas

Finalmente, Vera Tapia remarcó que los siniestros viales son evitables en gran medida si se respetan las normas de tránsito. «si todas las cumplimos, va a haber accidentes, pero van a ser mucho menos graves», concluyó.

En un contexto de creciente preocupación en la ciudad, el mensaje apunta tanto a reforzar los controles como a generar conciencia: la combinación de imprudencia, ilegalidad y falta de prevención está teniendo consecuencias cada vez más graves en las calles marplatenses.

Fuente: LU9

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