Sivara festejó el Día del niño en el Skate Park

Durante Agosto, el mes de las infancias, Sivara Mar del Plata se hizo presente en diferentes zonas de la ciudad. Este domingo, 14 de Septiembre fue el cierre de estas jornadas pensadas para agasajar a niños y niñas. Las mismas fueron posibles gracias a la unión de las diferentes agrupaciones que integran el espacio.

En esta oportunidad se realizó en el skate park, un espacio con mucho simbolismo para la familia ambulante, ya que es el mismo que se utiliza para los encuentros de Vendedores Ambulantes y Feriantes de la ciudad. Fueron 3 hs de juegos, castillos inflables, mesa dulce, chocolatada, sorteos para las infancias, se contó con el show del Payaso Barullo y, para finalizar el evento, estuvo en el escenario el cierre musical de Flor Abalos. El clima marplatense favoreció el desarrollo de las actividades, donde todos pasaron un hermoso momento.



Desde la Comisión Normalizadora, comentaron que se están fomentando estos espacios de reconocimiento hacia los afiliados. Expresó Rivero que “desde Sivara Mar del Plata siempre se quiere dar mas identidad a cada ambulante, reconocer el trabajo diario, el sacrificio que cada uno realiza, y también a las familias, porque siempre están presentes en las buenas y en las malas. Cada agrupación desde su lugar aporta ideas, recursos y así son posibles estos eventos. Durante esta jornada agasajamos a los pequeños, superando las expectativas del público y sabiendo de lo qué hacemos es sumar un granito de arena en e corazón de todos ellos“.

