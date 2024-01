Sobre el PARO del 24 de enero: UCIP comunicó «este no es un paro de los trabajadores en contra de los empresarios»

En el marco del PARO convocado por la CGT a nivel nacional y la adhesión de sus seccionales y

sindicatos, desde la UCIP remarcaron que “reconocemos el derecho a huelga como

constitucional, también lo es el de trabajar, por lo que pedimos se respete a aquellos que quieran

trabajar y abrir sus industrias o comercios”.



Tambien resaltaron que “Este no es un paro de los trabajadores en contra de los empresarios. Más allá de los motivos que originan el paro, hoy los empresarios necesitan trabajar, ya que sin trabajo no hay ingresos para hacer frente a las obligaciones. En plena temporada de verano no se pueden perder

oportunidades de venta” , además solicitaron “que se garantice el derecho al trabajo de quienes quieren abrir”.



La convocatoria para la movilización en la ciudad de Mar del Plata será desde las 12 horas del día 24,

y con una duración estimada de 3 horas si bien afecta el normal desenvolvimiento de la temporada estival, recae en un horario con menor impacto en la atención al turista.

