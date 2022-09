Sobrepoblación en la cárcel de Batán: “Estamos en un punto bisagra intentando evitar muertes, que suceda un Cromañón”

En los últimos días se informó que la Justicia de Mar del Plata restringió el ingreso de nuevas personas detenidas al complejo penitenciario de Batán Unidad 15, luego de que una evaluación sobre las instalaciones diera a conocer una sobrepoblación y deterioro estructural del edificio.

La jueza Mariana Irianni, que está a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 de Mar del Plata, fue quien presentó el informe y realizó una audiencia para dar a conocer la situación, “esta prohibición se toma como una medida extrema por la situación de habitabilidad, estamos en un punto bisagra intentando evitar intentando evitar muertes, que suceda un Cromañón”, advirtió.

En diálogo con Portal Universidad afirmó que la reunión “ha sido positiva. Juntarse todos los responsables de alguna forma directa o indirectamente de lo que son las instituciones públicas de Mar del Plata, entre las cuales está la cárcel, es propicio, novedoso e inédito”.

Además, hizo hincapié en la experiencia y declaró que “juntar a los ministerios que históricamente deberían haber atendido las distintas deficiencias que viene sosteniendo la cárcel de Batán, y todos los convocados, con la idea de que aporten sus ideas para que la ciudad tenga una cárcel como merece, ha sido positivo al menos para hacer el diagnóstico de la situación”.

Si bien la restricción del ingreso por un error no se consignó en la audiencia, se realizó una resolución ampliatoria y aclaratoria, “donde se refiere a la prohibición de ingreso de los detenidos que no sean de la zona de General Pueyrredón, de la cual depende este departamento judicial, y que hay que garantizar en términos de acercamiento familiar. La prohibición es para los detenidos que no son de esta jurisdicción”, afirmó la jueza.

Irianni explicó que “se obtiene la información frecuente de la cantidad de detenidos que va teniendo el penal porque la idea es descongestionar en el plazo más breve y de la mejor forma posible, teniendo en cuenta que las celdas donde conviven cuatro personas son para una”.

Ante esto, detalló que cuando salió la prohibición la semana pasada, “había 1625 detenidos y ya el lunes había 1582, o sea que solamente en tan poco tiempo empieza a sentirse una descompresión que esperamos aumente para disminuir la cantidad de detenidos. Por lo menos hasta tanto la provincia traiga ese plan de reestructuración general, que los peritos indicaron que es urgente”.

Frente a esto, se intimó a la provincia de Buenos Aires para generar un plan de reconstrucción y se fijó una audiencia para el 1 de octubre. “De aquí a un mes hay que presentar un plan de puesta en valor de la unidad, porque mientras se hicieron las pericias el debate era si podía servir algo de la estructura que hay o si había que tirarla abajo y empezar de vuelta. Hay un nivel de deterioro absoluto, no creo que haya institución en Mar del Plata que esté tan mal como la cárcel de Batán”, expresó la jueza.

Haciendo referencia a la audiencia comentó que “surgió el debate política de si esto te corresponde a vos o me corresponde a mi, lo cual desgasta mucho. Por eso insisto en que la cárcel no es del poder judicial, no es de la provincia, sino que es de la ciudad y de todas las ciudades que alojan personas”.

Irianni destacó que “las instituciones que tienen las condiciones de habitabilidad tan deplorables, se sostienen gracias al esfuerzo personal de los profesionales que trabajan ahí”.

La jueza comentó que “se proyecta que las ciudades crecen y Mar del Plata tiene una cantidad de personas que vienen y se quedan en la ciudad. Eso también impacta en todos los números generales, incluidos en la cantidad de detenidos”. A lo que agregó que “no se planifica ese incremento, pero hay una sobrepoblación de los espacios existentes donde suceden este tipo de situaciones a riesgo de la vida de las personas, no solo de los detenidos sino de todos los que trabajan, los voluntarios que van a la unidad que no cobran y que intentan resocializar y hacer que la persona salga mejor”.

Ante la inquietud de qué sucede con los detenidos que provendrían de otros lugares y si alojarlos en la Unidad Penal 44 sería una solución, Irianni mencionó que “en la la Unidad 44 están hasta que se dicte la prisión preventiva, salvo alguna que otra excepción”.

“Esta prohibición se toma como una medida extrema por la situación de habitabilidad, estamos en un punto bisagra intentando evitar intentando evitar muertes, que suceda un Cromañón. Después todos buscan responsables, acá estamos tratando de alguna manera de todos hacernos responsables de la parte que nos toca y buscar una solución”, aclaró.

La jueza señaló que “en los pabellones donde hay semejante sobrepoblación siempre hay cuestiones de violencia, hasta hace una semana atrás había dos pabellones que estaban castigados por problemas de violencia, es imposible convivir en esos espacios. Llega un momento en el que la violencia es la única manera de sobrevivir, por el espacio, el baño, el agua, lo que son necesidades mínimas”.

Entre las reparaciones más urgentes, la jueza explicó que “se mencionaron la instalación eléctrica, agua y cloacas”. Igualmente, más allá de estos problemas, el principal es la superpoblación ya que la cárcel “fue ideada y construida para menos de 800 personas y viene sosteniendo en el tiempo más del doble de esa cantidad”.

Por último, la jueza declaró que “no estoy de acuerdo con que se construyan cárceles pero tampoco estoy de acuerdo con que las cárceles sean lo que son”.

FUENTE: Portal Universidad

