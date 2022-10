Sobreseyeron a Cristina Kirchner por supuestos pagos ilegales en una derivación de la causa Cuadernos

El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en una derivación de la Causa Cuadernos, que no estaba incluida en los hechos por los que fue imputada y elevada a juicio oral.

Se trata de un presunto pago ilegal “realizado en el Hotel Feir’s Park el día 29 de mayo de 2008” y de la supuesta “entrega de dinero que se habría efectuado el día 28 de abril de 2010, procedente de Pescarmona”, una de las grandes empresas investigadas en el expediente.

Ercolini dispuso sobreseer a la vicepresidenta en ese tramo de la investigación -por la que incluso el fiscal Carlos Stornelli no había pedido su elevación a juicio oral-, aclarando en la resolución “que la formación del presente sumario en nada afectó el buen nombre y honor del que hubiere gozado”.

El juez también sobreseyó por hechos similares al ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

En cambio ratificó la elevación a juicio por nuevos hechos respecto de otros ex funcionarios, entre ellos Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación.

Respecto de él, Stornelli consideró “parcialmente completa la instrucción del presente sumario respecto de los eventos detallados” y propuso la elevación a juicio de Baratta, su ex secretario Nelson Lazarte y los empresarios Hugo Alberto Dragonetti, Alberto Tasselli y Jorge Balán.

A Baratta le imputó ocho casos de supuesta “admisión de dádivas” y nueve de “cohecho pasivo”; a Lazarte, nueve de “cohecho pasivo”; en tanto a Dragonetti, Taselli y Balán entre uno y dos casos de “cohecho activo”.

La enrevesada redacción del fallo impide establecer la falta de concordancia de número entre quien supuestamente recibió los sobornos y quienes presuntamente los pagaron.

