Sólo podrán circular colectivos con pasajeros sentados y se suspende el Estacionamiento Medido

Así lo determinó el jefe comunal, en el marco de la situación epidemiológica actual. Desde la Municipalidad se sigue con los controles a las unidades y se pide a las empresas poner a disposición la totalidad de las unidades.

El Intendente Municipal Guillermo Montenegro firmó este martes un decreto a través del cual se prohíbe –hasta el 31 de marzo de 2020- la circulación del transporte público urbano e interurbano de pasajeros con una cantidad de ocupantes superior a la de asientos disponibles en cada unidad. Por lo tanto, solo podrán circular los colectivos con pasajeros sentados.

“La evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, que preserven las cuestiones de sanidad de la población”, reza el decreto en uno de sus considerandos. Desde el Ejecutivo se recomendó a los transportistas disponer de todas las unidades en circulación, para poder lograr que todos viajen sentados.

Por otro lado, continúan los controles de desinfección en el transporte público urbano de pasajeros, taxis, remises y autos rurales. La Subsecretaría de Movilidad Urbana está coordinando estas acciones que comenzaron este lunes.

Desde la comuna se acordó con las empresas de transporte, taxis, remises y autos rurales, el refuerzo de la limpieza del interior de los vehículos, acentuando esa actividad cuando estén libres. Para ello se utiliza lavandina diluida en agua. En el caso de taxis y remises entre pasajero y pasajero, mientras que en el caso de los colectivos, la limpieza se desarrollará en cada cabecera de línea.

Se suspende el Estacionamiento Medido hasta el 31 de marzo

En otro orden de cosas, el Intendente Montenegro ha firmado otro decreto en donde se dispone la suspensión -hasta el 31 de marzo de 2020- del Sistema de Estacionamiento Medido en el ámbito del Partido de General Pueyrredon.

En la normativa se establece que –en este marco de Emergencia Sanitaria- “el Departamento Ejecutivo debe implementar medidas con el objeto de reducir la circulación y desalentar el desplazamiento en medios de transporte público de pasajeros, posibilitando a aquellas personas que cuenten con movilidad propia, el uso de vehículos particulares.”

Operativos en el ingreso a Mar del Plata y en el Aeropuerto Astor Piazzolla

Se dieron a conocer a los ingresantes las medidas tomadas por el Ejecutivo local en cuanto a reducción de la nocturnidad y otras actividades recretativas. Desde el SAME asesoraron sobre medidas preventivas y la obligatoriedad de llevar a cabo la cuarentena correspondiente en caso de ser necesario.

Se realizó desde la Secretaría de Seguridad –y en conjunto con Policía de la Provincia de Buenos Aires- un operativo sobre la Autovía 2, en el acceso a la ciudad, en el que se brindó información a los pasajeros sobre la situación en relación a las medidas adoptadas recientemente por el Intendente Municipal intendente Guillermo Montenegro.

Se dio a conocer la decisión de suspender la actividad nocturna y disminuir al máximo la gastronomía y otras actividades recretativas para evitar la circulación de personas y de esa forma prevenir la propagación del coronavirus.

Además, se los puso al tanto sobre las sanciones que serán aplicadas a aquellas personas que incumplan con la cuarentena.

Por otra parte, la Policía Ecológica de la provincia -en una labor en conjunto con la PSA, SAME y ANAC- se escuentra informando a todos los pasajeros que arriban al aeropuerto Astor Piazzolla sobre las medidas de prevención a seguir.

Los pasajeros reciben al momento de aterrizar una charla en el que se los instruye sobre el procedimiento que realizarán continuación, que es la cuarentena, cómo deber ser la movilidad y una breve explicación sobre medidas de prevención a tener en cuenta. Luego, se les solicita avanzar en grupo reducidos, de 4 personas, y manteniendo distancia para una vez presentado el DNI recibir la notificación correspondiente.

En ese sentido, se recuerda que es obligatorio efectuar de forma inmediata el aislamiento dispuesto por las autoridades nacionales para todas aquellas personas que hayan arribado al país dentro de los últimos 14 días procedentes de «zonas afectadas», dentro de las primeras 24hs además deben comunicarse con el 107 para ponerse a disposición de la autoridad sanitaria competente.

Ambulancia de SAME exclusiva para procedimientos sobre coronavirus

Juan Di Matteo, director general del SAME resaltó al respecto que “es sumamente necesario que realicen la cuarentena domiciliaria de 14 días de manera individual”. Además, desalentó a los grupos de estudiantes procedentes del exterior a realizarla en forma grupal.

Por otro parte, confirmó que se sumaron 10 nuevas líneas rotativas para descomprimir la atención en el 107 y seguir cuidando a los marplatenses. Esta línea funciona únicamente para consultas ante la presencia de algún síntoma respiratorio. Finalmente reiteró que el incumplimiento de la cuarentena acarrea responsabilidades penales tipificadas en los artículos 205 y 239 del Código Penal.

El Municipio cuenta con 5 ambulancias de alta complejidad con médico para cubrir las emergencias en la vía pública y una sexta ambulancia que tiene chofer y enfermero para trasladar los posibles casos sospechosos de coronavirus con las medidas de bioseguridad que establecen las normas. Si el paciente sospechoso tiene insuficiencia respiratoria cualquiera de las 5 ambulancias que están dispuestas para atender las emergencias en vía pública, también cuentan con el equipamiento necesario para trasladar pacientes que requieran atención médica específica.

A esas 6 ambulancias, se le suman 2 de la empresa Cardio, que cubren la zona céntrica. En total, el municipio cuenta con 8 ambulancias para atender las emergencias de nuestra ciudad.

Bernabei insistió en que “la gente se tiene que quedar en el domicilio”



La secretaria de Salud, en coincidencia con el intendente, desalentó la llegada de turistas. Además, solicitó que solo vayan a los CAPS las urgencias o los pacientes crónicos que necesiten una atención inmediata.



La funcionaria confirmó que Mar del Plata continúa con el mismo cuadro de situación que el día de ayer: hay un caso confirmado y cuatro casos sospechosos. El caso positivo continúa con el mismo nivel de severidad en la infección, pero de estabilidad en el cuadro clínico desde hace 48 hs.



Los 4 casos sospechosos siguen aislados e internados en instituciones privadas. En los próximos días se conocerán los resultados.

La funcionaria, reiteró la importancia de ser responsables: “Se han tomado medidas drásticas como la suspensión de clases y no es para ir a pasear con los chicos o los adolescentes, o ir a las plazas, por eso se desalienta el turnismo”.



La secretaria pidió “ser muy incisivos en la información” y enfatizó que “la gente se tiene que quedar en su domicilio”.

“Al personal que se licencia es para que se pueda quedar en su domicilio, a las personas mayores de 60 años se los licencia para que no circulen por las calles”, detalló.



Bernabei resaltó “hay gente que trabaja de lunes a lunes para contener la situación, decir “a mi no me va a pasar”, es mentira. No sabemos a quien le puede pasar. Hay que cuidarse, hay que guardarse, no podemos transitar por la ciudad y hacer vida social, hay que ser responsables”.

Desde la Secretaría de Salud se trabaja en un protocolo para atender urgencias y pacientes crónicos que necesitan atención inmediata ya que se busca reducir al máximo la circulación por la calle. “Salvo aquello que no sea estrictamente necesario, hay que quedarse en los domicilios”, concluyó Bernabei.



Reunión del Consejo Asesor

En el marco de la segunda reunión del Consejo Asesor de Prevención e Intervención por Coronavirus, la titular de Salud brindó una conferencia de prensa para informar los resultados de la misma.

En la reunión se trabajó sobre los posibles escenarios futuros con el objetivo de planificar las intervenciones de primero, segundo y tercer nivel para evitar el colapso del sistema sanitario.

El Consejo Asesor está trabajando en acciones que permitan estratificar el sistema en función de la menor a mayor severidad que curse la infección. Se presentan pacientes con sintomatología leve, otros que en la atención requieren una máscara de oxígeno y hay otros pacientes que dentro de la infección llegar a ser críticos.

Desde la Secretaría de Salud se está trabajando firmemente para no llegar a un pico de contagio y de infección alta y es por ello que se está estratificando en función de la mayor o menor severidad con que los pacientes puedan cursar la infección.

