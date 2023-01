SOLO POR TRES NOCHES: Lo que la sociedad no quiere ver lo muestra “Alma”, en cuatro únicas funciones

Con unanimidad de la crítica en la calidad de su dramaturgia y actuación, y declarada de Interés por Cultura de La Plata y CABA, el Grupo Sin Guardia llega a Mar del Plata para presentar “ALMA, de cuando dejó de ser Victoria y empezó a ser Alma”, unipersonal con Lorena Székely que se presentará en el Séptimo Fuego (Bolívar 3675) el 7 de enero a las 23:30 y 1 de la madrugada, y luego continuará 8 y al 9 de enero a las 23:30.

La obra se inspira en «El Alma Buena” de Se-Chuan, la película Irina Palm de Sam Garbarsky, en conjunto con otros disparadores, bajo la dirección de Leonardo Odierna y Armando Saire y que busca abordar temas como la trata de personas, la violencia de género y la discriminación socio-cultural. Una historia simple, poética, cercana. Y cruel, claro.

“Contamos la historia de una sola mujer que, sin dudas, contiene la esencia y la problemática de muchas mujeres sometidas a humillaciones que la sociedad no quiere ver, por prejuicios o por interés”, explican quienes han formado parte con este unipersonal de las actividades paralelas del “XV Festival Internacional de Cine Sobre DDHH” y del “I Festival Nacional Sobre Violencia de Género”. Además en 2017 fue declarada de Interés Cultural, Municipal y Social por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata; al año siguiente, Declarada de Interés Cultural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Comisión de Hechos de Trata de Personas de la Legislatura y en 2019 de Interés Municipal y Legislativo en Coronel Rosales, Pcia de Buenos Aires.

Lo que pasa, parece que les pasa a otros. Pero no. También advertimos que sólo unos pocos dan cuenta de estas historias, con el real interés de cambiar algo. A veces, alguna de ellas se hace pública en la estridencia de un noticiero, pero sólo para que sigan pasando inadvertidas. Muchas mujeres viven una vida como esta. Y descubrimos que no las vemos. Es tan simple y no las vemos… Una chica que dejó de ser Victoria, porque todos empezamos a llamarla Alma.

Alma cuenta con predramaturgia de Néstor Navarría, Leonardo Odierna y Lorena Székely, dramaturgia de A.Saire, L. Székely, diseño de Ilum. y Asist. de Dirección de Néstor Navarría, escenografía y vestuario de Mercedes Piñero y producción de gira de Ale García.

Para más info, ingresar a http:/almaunipersonal.blogspot.com.ar O www.facebook.com/SinGuardia

DIJO LA PRENSA:

-La Nación: Muy buena – Moira Soto “Alma: la obra que permite descubrir a Lorena Székely, una

espléndida actriz”

-Revista Veintitrés: Muy buena – Luis Mazas “Alma es una especie de Job bíblico y cordero de

sacrificio con cuyos despojos juegan el bien y el mal”

-Crítica Teatral – Mónica Berman “Para reflexionar, para tomar conciencia. Y, tal vez para llevar

algún acto de este lado del escenario”

-Luna Teatral – Azucena Ester Joffe – Ma. De los Ángeles Sanz “La simpleza de la puesta permite el

lucimiento de la actriz que nos lleva de la mano al drama cotidiano, pero jugando”

-Agencia NaN – Juan Manuel Baio “Una vez más el grupo Sin Guardia nos interpela desde la emoción y la reflexión”

Comentarios

comentarios