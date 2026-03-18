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SonArte llega al Teatro Colón de Buenos Aires. 44 músicos. 11 países. Un escenario legendario

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SonArteen alianza con el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, presenta la Residencia Artística Buenos Aires 2026: cuatro días de formación de élite para instrumentistas de cuerdas seleccionados de toda América Latina.
Del 14 al 17 de abril , los 44 participantes trabajarán directamente con cuatro músicos de las orquestas más importantes del mundo. El programa incluye masterclasses individuales, ensayos de música de cámara, mentorías personalizadas y talleres de salud mental, marketing para artistas y técnica Alexander.
La residencia culmina con un concierto de cierre en el Salón Dorado del Teatro Colón —uno de los cinco mejores teatros de ópera del mundo— ofreciendo a los jóvenes intérpretes un debut en un escenario de talla mundial.
Con 26 becas otorgadas, SonArte reafirma su misión: que el talento no tenga techo, y que el origen económico o geográfico nunca sea un obstáculo para la excelencia artística.
«SonArte nació para que el talento no tenga techo. Esta residencia es nuestra apuesta más ambiciosa: formación de nivel internacional, en el mejor escenario de América Latina, con músicos de las mejores orquestas del mundo.» — Luis Barbé Espinosa, Director · SonArte
PROFESORES INVITADOS Álvaro Parra  🇨🇱 🇩🇪
VIOLÍNBerliner Philharmoniker
Kristina Šuklar  🇸🇮 🇦🇹
VIOLÍNORF Vienna Radio Symphony Orchestra Jee-Hye Bae  🇰🇷 🇩🇪
CELLO
Gürzenich-Orchester Köln Paulina Riquelme  🇨🇱 🇩🇪
VIOLA
Bamberger Symphoniker QUÉ VIVIRÁN LOS PARTICIPANTES
▸  Masterclasses individuales con músicos de orquestas europeas de élite
▸  Ensayos de música de cámara supervisados
▸  Talleres: salud mental, marketing para artistas, técnica Alexander
▸  Mentorías personalizadas y red de contactos internacional
▸  Concierto de cierre en el Salón Dorado del Teatro Colón
▸  Certificado profesional y posibilidad de recomendación para audiciones
▸  Acceso al entorno del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón MÁS INFORMACIÓN
sonarte.org/argentina-buenos-aires-2026

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