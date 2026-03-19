Sorteo de la Libertadores y Sudamericana: hora, TV y los bombos con los equipos argentinos

Este jueves, desde las 20 horas de nuestro país, se sortearán las fases de grupos de los competencias internacionales. Se podrá ver en vivo por los canales oficiales de la Conmebol.

La Conmebol realizará este jueves el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. La ceremonia se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Luque, en Paraguay, y comenzará a las 20 horas de Argentina. El evento se podrá ver en vivo por los canales oficiales de la Conmebol.

En la Copa Libertadores habrá seis equipos argentinos: Boca será cabeza de serie, mientras que Lanús, Estudiantes, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia también, partiendo de otros bombos, disputarán el torneo. Flamengo, Palmeiras y Fluminense son los principales candidatos al título más allá de que los clubes argentinos siempre compiten más allá de las diferencias económicas de los planteles.

Por su parte, de la Sudamericana participarán River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra. Atlético Mineiro (ahora dirigido por Eduardo Domínguez) y San Pablo son los equipos que a priori están bien posicionados para quedarse con el título, aunque no son más favoritos que el propio equipo de Coudet y el de Costas.

Bombos de la Copa Libertadores

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense, Independiente del Valle.

Bombo 2: Lanús, Libertad, Estudiantes LP, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro, Universitario.

Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira, Cusco FC.

Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona SC, Sporting Cristal, Tolima, Independiente Medellín.

Bombos de la Copa Sudamericana

Bombo 1: River Plate, Racing, Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio, Santos, Olimpia, América de Cali.

Bombo 2: San Lorenzo, Tigre, Bragantino, Vasco da Gama, Millonarios, Palestino, Caracas, Cienciano.

Bombo 3: Audax Italiano, Independiente Petrolero, Blooming, Boston River, Deportivo Cuenca, Montevideo City Torque, Puerto Cabello, Macará.

Bombo 4: Barracas Central, Deportivo Riestra, Juventud de Las Piedras, Recoleta, Botafogo, Carabobo, O’Higgins, Alianza Atlético.

El sorteo definirá los ocho grupos de cuatro equipos en cada torneo con la regla de que no podrá haber equipos del mismo país en la misma zona, salvo que alguno provenga de fases previas. La fase de grupos comenzará en abril y tendrá un calendario más corto de lo habitual debido al Mundial 2026.

La ceremonia empezará a las 20.00 en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; a las 19.00 en Bolivia y Venezuela; a las 18.00 en Perú, Ecuador y Colombia; a las 17.00 en México y a las 15.00 en la costa oeste de Estados Unidos. Desde entonces, los clubes conocerán el camino que deberán recorrer en busca de la Gloria Eterna y la Gran Conquista.

Fuente: Diario Popular

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