Sospechan que el cuadro hallado en Mar del Plata no sería el que se investigaba originalmente

Las declaraciones de la directora de la Accademia Carrara de Bérgamo impulsaron un giro en la investigación.

El cuadro encontrado a comienzos de septiembre en Mar del Plata y trasladado este lunes al Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, bajo estrictas medidas de seguridad, podría no ser la obra que se creía en un principio. Mientras la Justicia argentina avanza en el proceso para determinar su origen y custodia, especialistas en arte advirtieron que la pieza estaría mal catalogada y pertenecería a otro artista.

Inicialmente, la pintura fue identificada como Retrato de una dama, atribuida al italiano Giuseppe Ghislandi y vinculada al célebre caso de saqueo nazi que afectó al galerista judío Jacques Goudstikker en Ámsterdam, en 1940. Sin embargo, la directora de la Accademia Carrara de Bérgamo, María Luisa Picelli, sostuvo en declaraciones al diario Bergamo News que en realidad se trata de una obra del milanés Giacomo Ceruti, uno de los exponentes más reconocidos del siglo XVIII.

“La pintura está incluida en el catálogo general de Ceruti compilado por la historiadora Mina Gregori en 1982, con el título Retrato de una dama con guantes y un libro”, señaló Picelli, poniendo en duda la hipótesis de que la pieza fuera la misma que se buscaba en relación al saqueo sufrido por Goudstikker.

La confusión abre un nuevo frente en la investigación judicial, ya que la identificación de la obra resulta clave para definir su verdadero dueño y el eventual reclamo de restitución internacional. Voceros judiciales reconocieron que la polémica sobre la autoría “podría modificar sustancialmente el curso del expediente”, que hasta ahora avanzaba bajo la presunción de que se trataba de un cuadro robado por los nazis.

La obra, que había permanecido en una vivienda heredada por la hija de un exjerarca nazi en el barrio marplatense de Parque Luro, continuará bajo custodia de la Corte Suprema de Justicia en una sala de máxima seguridad del Palacio de Tribunales hasta que se aclare su verdadera procedencia.

Fuente: Ahora Mar del Plata

