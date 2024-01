Stand up con Pablo Vasco en “Marplanauta”

Se trata de una comedia de stand up dedicada a Mar del Plata, a su historia, sus misterios, sus habitantes y su particular relación con todas las personas que la eligen para pasar un tiempo. Localidades $3500 y $2500.

El miércoles 31 de enero a las 21.30 hs regresará a escena el comediante Pablo Vasco con su show de stand up, “Marplanauta”. La función será en la sala Jorge Laureti del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes, ubicada en el Centro Comercial del Puerto y forma parte de la programación impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Vasco es un comediante de stand up nacido y criado en Mar del Plata. Luego de cumplir una década tratando de hacer reír a quien se le cruce desde un escenario, se dio cuenta de algo: había juntado una considerable cantidad de material que hablaba sobre su ciudad natal. A esto le sumó textos nuevos. Así nació “Marplanauta”. Una declaración de amor (y humor) a la ciudad más hermosa e inexplicable del universo.

El show es el primer especial de comedia stand up dedicado a Mar del Plata, a su historia, sus misterios, sus habitantes y su particular relación con todas las personas que la eligen para pasar un tiempo (y que serán, mayormente, espectadores de ese show escrito casi para ellos). Porque una cosa es ser marplatense y otra muy distinta es ser un marplanauta.

Cabe señalar que el concepto “marplanauta” fue acuñado a fines de los 90 por el cantante y poeta Santiago Menna, cantante de la banda Los Caballeros de Pedro Juan, y que caló hondo en el inconsciente colectivo de toda una generación. En ese sentido, este show sirve también como homenaje a los artistas nacidos en este lado del mundo.

Pablo Vasco tiene en su haber ocho unipersonales: “Solo de noche”, “No soy tan gordo en Estados Unidos”, “Stand up en 3D”, “Tranquilos: no pasa nada”, “Risa o muerte”, “Comedia no esencial”, “Kidult” y “Cómo conseguir chistes. Cinco de ellos fueron nominados para los premios Estrella de Mar, obteniendo dicho galardón en 2019 y 2022.

Localidades $3500 y $2500 (Jub.) en venta por Plateanet o en la boletería del teatro.

