STIGAS denunció el abandono de una obra clave para el gas en Mar del Plata y la Costa Atlántica

“La Planta Compresora de Las Armas es fundamental para el desarrollo energético de la región” y “dejarla inconclusa cuando estaba prácticamente terminada implica un enorme desaprovechamiento de recursos públicos”, afirmó el secretario general de STIGAS, Ezequiel Serra. La obra tenía un avance cercano al 80%.

El Sindicato de la Industria del Gas de la Costa Atlántica (STIGAS) denunció el estado de abandono de la Planta Compresora de Las Armas, una obra estratégica del Gasoducto de la Costa que fue paralizada cuando ya registraba un avance aproximado del 80%. Se trata de una infraestructura central para el sistema gasífero regional, cuya finalización requería apenas el tramo final de los trabajos y que hoy permanece inconclusa, sin definiciones oficiales sobre su continuidad.

Desde el gremio señalaron que la planta fue proyectada para aumentar la capacidad de transporte y mejorar la presión del gas natural en Mar del Plata y gran parte de la Costa Atlántica, aportando previsibilidad al servicio, mayor seguridad operativa y una respuesta adecuada frente a los picos de consumo. Sin embargo, la obra fue frenada y luego abandonada por el Gobierno Nacional, sin que se haya informado un plan concreto para su reactivación.

“La Planta Compresora de Las Armas es una obra fundamental para el desarrollo energético de la región. Dejarla inconclusa cuando estaba prácticamente terminada implica un enorme desaprovechamiento de recursos públicos y una señal muy negativa para el futuro de la infraestructura gasífera”, sostuvo el secretario general de STIGAS, Ezequiel Serra.

En el caso de Mar del Plata, el principal beneficio de la obra estaba vinculado a la posibilidad de garantizar mayor presión en la red, evitar cortes y ampliar la factibilidad para la incorporación de nuevos usuarios. De haberse concluido, la planta hubiera permitido robustecer el sistema, mejorar la calidad del servicio y facilitar la conexión de más hogares e industrias en una ciudad que suele enfrentar limitaciones durante los períodos de mayor demanda.

El sindicato remarcó que el abandono de la obra no solo representa una pérdida económica significativa, sino que también genera el deterioro progresivo de las instalaciones y del equipamiento ya montado. Además, limita la expansión del gas por redes y compromete la calidad del servicio en decenas de localidades que dependen de este refuerzo del sistema.

Asimismo, desde STIGAS advirtieron que la falta de una decisión política clara impacta directamente en los trabajadores del sector y en miles de usuarios. “Mientras se habla de ajuste y recorte, se deja abandonada una obra clave que podría estar prestando un servicio esencial a la comunidad”, cuestionó Serra.

Finalmente, el gremio exigió la inmediata reactivación y finalización de la Planta Compresora de Las Armas y reclamó una decisión política urgente que priorice la inversión en infraestructura energética, el empleo y el derecho de la población a contar con un servicio de gas seguro, confiable y de calidad.

