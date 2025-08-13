Streaming en el fondo del mar: ¿Qué pasa con las muestras tomadas?

La transmisión en vivo de la recorrida por el fondo del océano en Mar del Plata fue vista por miles de personas

Durante varias semanas, el proyecto del CONICET junto al Schmidt Ocean Institute permitió que miles de personas siguieran en tiempo real el trabajo del equipo científico y las maniobras del robot submarino ROV SuBastian, que alcanzó profundidades de hasta 3.900 metros.

Cerca de 80 mil espectadores tuvo la transmisión en vivo por Youtube de un trabajo que dejó registros inéditos de la biodiversidad del Atlántico Sur.

El contenido obtenido, que fue furor en redes sociales, será incorporado a repositorios científicos y educativos para su uso en investigación y divulgación.

Y las muestras recolectadas serán analizadas en el Museo Argentino de Ciencias Naturales en Buenos Aires. “Las muestras llegan al Museo”, expresó la periodista Celeste Giardinelli y exhibió fotografías.

“Nuestros científicos, ya en suelo firme, hoy trajeron lo recolectado en el cañón submarino Mar del Plata a los laboratorios del MACN”, contó luego.

“Como somos un grupo grande de investigadores de diferentes instituciones, desde Ushuaia, Córdoba, Puerto Madryn, Mar del Plata y Buenos Aires, especialistas en diversos organismos, todo el material recolectado se envía al museo para su catalogación y estudio”, contó Martín Brogger, investigador adjunto de Conicet en el Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR) de Puerto Madryn y uno de los tripulantes del buque.

Además, en contacto con el sitio Chequeado, agregó: “Cuando se deposita en el Museo, se hace un ingreso formal como lotes de colección con fines científicos, con lo cual después cada investigador puede acceder para estudiarlos ahí mismo o hacer pedidos de préstamo. Generalmente, las muestras son de acceso público y cualquier científico que quiera consultar las especies nuevas puede hacerlo”.

Respecto al tiempo que puede llevar el estudio de estas especies, Brogger aclaró que depende mucho del tipo de grupo de animales “porque no es lo mismo un pepino de mar, un crustáceo chiquitito o un pez”.

Además, depende de si es una especie nueva para la ciencia o es un primer registro para la zona. “Si se trata de un primer registro para el país es más fácil, pero cuando son especies nuevas demora un poco más porque hay que hacer una investigación un poco más profunda, estar bien seguros”, aseveró. “Cuando se describe una especie nueva queda de referencia para el resto de los tiempos”, sumó.

El científico —especialista en equinodermos (un tipo de animal marino, como la estrella de mar)— estudia la zona hace 12 años y afirmó que “mucha fauna de aguas profundas que encontraron es nueva”.

Fuente: Ahora Mar del Plata

