«Super Like»: cómo son las citas rápidas de 7 minutos que llegan a Mar del Plata

Ya sea para entablar una relación amorosa o de amistad, una nueva metodología de encuentro desembarcará en septiembre en Mar del Plata de la mano del grupo «Super Like Citas MDQ».

Según describen los propios organizadores en sus redes sociales oficiales, el formato funciona de la siguiente manera:

En un espacio agradable que va variando con cada edición, se disponen varias mesas de acuerdo con el número de personas que planean asistir.

Cada mesa tiene dos sillas, una enfrente de la otra. En cada mesa se sienta una persona y la silla libre está reservada para la otra persona. Esta última es quien pasa de mesa en mesa, con el objetivo que todos se conozcan.

Luego, se sucede otra persona y otra más, hasta llegar a los quince, máximo establecido para cada evento. «Lo bueno de este tipo de modelos es que no estás forzado a dar tu contacto o número telefónico a las personas con las que no tuviste conexión, pues cada una tendrá un formulario donde calificará a cada persona con un ‘Me gusta’, ‘No me gusta’ o ‘Solo una amistad'», detallan sus impulsores.

Luego, los anfitriones se encargan los encargados de revisar los formularios y si algún participante hizo «match» se le envía el contacto de la otra persona dentro de las 48 horas.

«Cada vez que nos preguntan cómo comportarse en el evento o cómo preguntar, siempre decimos lo mismo: tómenlo como un juego y déjense llevar», sostiene el grupo organizador.

A su vez, agrega: «Lo primero que aclaramos es no preguntar la edad del otro. Esto se vincula a que cuando sabemos la edad de nuestra cita comienzan a operar los prejuicios».

Para participar de los eventos, cuyo estreno en Mar del Plata será el 17 de septiembre, los interesados deben enviar un mensaje privado con un mail al instagram @superlikecitasmdq, quienes contestarán con un formulario de registro e informarán el costo y el medio de pago.

Este modelo de citas rápidas surgió en 1998 en Estados Unidos y puede verse en películas y series como “Virgen a los 40” o “This is us”.

Comentarios

comentarios