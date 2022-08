Taccone sobre el Minella: «Queremos ver el proyecto y aportar nuestro punto de vista»

El concejal de Acción Marplatense, Horacio Taccone, habló sobre el anuncio de una renovación total del Minella. «Queremos hablar sobre cosas concretas y no tenemos nada. Queremos ver el proyecto y aportar nuestro punto de vista. No nos vamos a oponer a nada que no sea beneficioso para los marplatense, eso nos guía», declaró el edil de Acción Marplatense.

«Que el EMDER, AFA o ambas se asocien a una empresa privada puede ser una salida si favorece a los intereses de la ciudad. No hay ningún estadio en el país que sea municipal y menos de la envergadura de un estadio así», agregó.

«Hay que dejar las chicanas de un lado y otro porque es fulbito para la tribuna. Estamos hace un año con este tema», dijo.

«Estamos convencidos de que la competencias deportivas, las de primer nivel, juveniles o amateurs en todas las disciplinas movilizan turismo, generan trabajo. Tenemos que dejar de pelearnos para poner a la ciudad donde se merece», concluyó.

FUENTE: El Marplatense

Comentarios

comentarios