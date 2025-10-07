Talleres y espectáculos en Villa Mitre para octubre

El Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili tiene una programación que incluye espectáculos musicales, talleres de cerámica, meditación, fotografía y Chi Kung, además de las muestras permanentes y temporales. Para acceder a la agenda se puede ingresar en www.mardelplata.gob.ar/cultura .

El Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili”, ubicado en Villa Mitre -Lamadrid 3870-, presenta su programación para octubre, con una amplia oferta de muestras permanentes y temporales, talleres y espectáculos.

El Museo, que funciona de lunes a viernes de 9 a 16, y los sábados y domingos (sumado también el feriado de este viernes 10) de 15 a 18, ofrece una entrada general de $3.700 y un valor de $2.700 para estudiantes y jubilados. Mientras que los martes la entrada es libre y gratuita.

Entre los servicios del Museo se encuentran la Hemeroteca, el Archivo Documental, la Fototeca y la Biblioteca, que funcionan de lunes a viernes de 9 a 14.

Muestras y exhibiciones

Las muestras permanentes incluyen “Mar del Plata en fotos y postales” (1914-1932), que recorre la historia urbana y el crecimiento de la ciudad a través de fotografías y objetos de época. Las exposiciones temporales presentan “Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950” y “Tenés la difícil???”, una exposición de álbumes y figuritas de todos los tiempos.

Talleres y actividades:

Durante octubre, se llevarán a cabo distintos talleres:

Taller de Cerámica: A cargo de la Profesora Camila Díaz, se dictará los lunes a las 14.30. El valor es de $35.000.

Chi Kung: Práctica ancestral a cargo de Pablo Guzmán, los miércoles y viernes a las 15. El costo es de $20.000 (una vez por semana) y $23.000 (dos veces por semana).

Curso/Taller Proyectos Fotográficos: Dictado por Alejo Sánchez, se realizará los sábados de 16 a 18. El valor es de $50.000.

Meditación a cargo de María del Rosario Díaz, tendrá lugar los domingos a las 18.30.

Espectáculos y conciertos

La programación de espectáculos para el mes de octubre es la siguiente:

Sábado 11 a las 20: Jazztamo. Un cuarteto que interpreta standards de jazz integrado por Juana Echeveste en voz, Gabriel Bibiloni en piano, Dante Inga en contrabajo y Antü Oroza en batería. La entrada general es de $10.000 y tiene un valor de $8.000 para estudiantes, jubilados y marplatenses.

Sábado 25 a las 20: Dual Liszt y Chopin. Un concierto de Piano de Facundo González Laborde. La entrada general es de $15.000 y un valor de $12.000 para estudiantes, jubilados y marplatenses.

Viernes 31 de 18 a 24: “La Noche Misteriosa¨.

Para acceder a la agenda cultural se puede ingresar en www.mardelplata.gob.ar/cultura.

