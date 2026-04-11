TAN BIONICA CIERRA EL AÑO EN EL ESTADIO UNO DE LA PLATA

Luego de arrasar en sus tres presentaciones en el Estadio Vélez, el pasado mes de marzo, con localidades agotadas; Tan Bionica, anunció el último show del año en la ciudad de La Plata.

El 2026 arrancó con tres noches únicas donde se revivieron los clásicos de toda su carrera y las nuevas canciones de “El Regreso” que sonaron por primera vez en vivo.



El 12 de diciembre será el reencuentro con el público platense en el Estadio Uno.

Las entradas anticipadas podrán ser adquiridas desde el miercoles 8 de abril, 12hs a través de sistema Livepass.

Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés.

Luego de una década sin publicar material nuevo, “El Regreso” marcó el comienzo de una nueva etapa para la banda. El álbum incluye diez canciones inéditas y cuenta con colaboraciones de lujo junto a Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. El disco se posicionó en el noveno puesto del ranking “top álbum debut global” de Spotify y sus 10 canciones entraron en el top 50 de Argentina. Con un sonido renovado pero fiel a la identidad de la banda, este disco no solo simboliza un regreso discográfico, sino también la reunión del grupo y la reconstrucción de un espacio que ellos mismos ayudaron a definir dentro del pop rock argentino.

Tan Bionica es una de las bandas más emblemáticas del pop-rock argentino de las últimas dos décadas. Formada en Buenos Aires por Santiago “Chano” Moreno Charpentier, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Diego “Diega” Lichtenstein y Sebastián “Seby” Seoane, se convirtió en un fenómeno musical y cultural que marcó a varias generaciones.



Con una propuesta que fusiona pop, rock y electrónica, el grupo conectó rápidamente con el público. Entre 2010 y 2015 alcanzaron el éxito con sus discos más icónicos “Obsesionario” (2010) y “Destinología” (2013), que incluyeron himnos como “La melodía de Dios”, “Ciudad mágica”, “Ella” y “Obsesionario en La Mayor”.



Tras un impasse que comenzó en 2016, la banda regresó en 2023 con la gira “La Última Noche Mágica”, que agotó en tiempo récord cinco fechas en estadios (Vélez, Estadio Único de La Plata y River Plate) y los llevó a recorrer Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y España, convocando a más de 500.000 personas en todo el mundo.



A lo largo de su carrera, Tan Bionica acumuló tres Discos de Oro y tres de Platino otorgados por CAPIF por “Obsesionario”, “Destinología” y “Hola mundo”. También fue nominada a los Grammys Latinos de 2013 en la categoría Mejor álbum pop/Rock por “Destinología”.

En 2023 anunciaron su gira ¨La última noche mágica¨ convirtiéndose en el tour record de Tan Bionica con más de 500 mil tickets vendidos en Argentina, España y Latinoamérica.

Luego de su regreso, en 2025 ganó dos Premios Gardel: Mejor Álbum en Vivo por “La Última Noche Mágica–Estadio River Plate” y Mejor Canción Pop Rock por “Arruinarse”, junto a Airbag.

Con su nuevo álbum, “El Regreso”, Tan Bionica inicia una nueva etapa, manteniendo viva la

energía de sus clásicos y reafirmando su lugar en la historia de la música.

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