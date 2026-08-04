TANGO FURIA, UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA DISFRUTAR DE LA COMPAÑÍA MÁS PREMIADA

Dirigida por Emmanuel Marín, se presentará el domingo 16 de agosto a las 20 en el Teatro Municipal Colón con un espectáculo que reúne danza, una cantante invitada en vivo, doce bailarines en escena y una propuesta que se renueva en cada función.

Hay nombres que resuenan con más fuerza dentro de la escena cultural marplatense y Tango Furia es uno de ellos. Con un estilo propio que combina tango escenario, teatralidad, precisión técnica y una cuidada producción escénica, la compañía se consolidó como uno de los grandes referentes del género en el país.

La propuesta recorre diferentes universos, desde los clásicos hasta versiones contemporáneas y electrónicas. A través de cuadros grupales, dúos y escenas teatrales, el espectáculo transita distintas emociones: el amor, la pasión, los encuentros, las despedidas y toda la intensidad que caracteriza al 2×4.

Incluye más de diez cambios de vestuario, un cuidado diseño lumínico y escenas donde las diagonales, las acrobacias, los firuletes y las coreografías perfectamente sincronizadas convierten cada cuadro en una demostración de virtuosismo, sensibilidad y trabajo colectivo.

«Queremos que quienes todavía no conocen Tango Furia descubran por qué el tango puede emocionar a todas las generaciones. Y que quienes ya vivieron una de nuestras funciones tengan ganas de volver, porque cada presentación renueva la experiencia. Detrás de cada función hay meses de ensayo y un enorme trabajo en equipo para emocionar y sorprender al público», expresa Emmanuel Marín.

La función del domingo 16 de agosto será una nueva oportunidad para disfrutar de una producción marplatense, integrada por Lola Gutiérrez Rey, Olivia Gutiérrez Rey, Lourdes Posse, Candela Rugo, Luana Villar, Milagros Mauti, Joaquín Zini, Ignacio Chazarreta, Gabriel Turtur, Cristian Sarandon y Maximiliano Soria, con asistencia técnica y diseño de luces de Juan Manuel Alías.

Una propuesta capaz de sorprender tanto a quienes siguen el tango desde siempre como a quienes se acercan por primera vez.

🗓️ Domingo 16 de agosto – 20:00 hs

📍Teatro Municipal Colón

Hipólito Yrigoyen 1665 – Mar del Plata

ENTRADAS

• Anticipadas: $12.000 (reservando a través de @tangofuriacompany)

• Jubilados y residentes: $15.000

• En puerta: $18.000

Reservas y consultas:

@tangofuriacompany

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