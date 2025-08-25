Tareas de mantenimiento y mejoras de EDEA en Mar del Plata este lunes

La empresa de energía eléctrica detalló los trabajos programados para la jornada del 25 de agosto

La empresa de energía eléctrica EDEA detalló los cortes de energía programados para este lunes 25 de agosto en Mar del Plata. Las tareas de mantenimiento y mejoras en la red comenzarán en la mañana y finalizarán pasado el mediodía.

Los operarios trabajarán de Namuncurá a Rufino Inda y de avenida Juan B. Justo a Irala en el horario de 11:00 hs a 13:00 hs y de Cerro Hermoso (ex 15) a Volcan Copahue (25) y de avenida Isla Soledad a Isla Tule (ex 32) en el horario de 09:00 hs a 10:00 hs.

También lo harán de Gandhi a Los Talas y de La Aurora a Kraglievich en el horario de 11:00 hs a 12:00 hs, en y avenida Polonia al 500 en el horario de 08:45 hs a 10:00 hs y en Santiago del Estero Par e/ Gascon y Falucho en el horario de 12:00 hs a 14:00 hs.

“Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas”, aclararon en el sitio web.

“Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa”, dijeron, además.

Para recibir estos avisos solo es necesario registrarse en el Oficina Virtual a través de https://www.edeaweb.com.ar/ o descargar la App de Edea desde el Store del celular. A través de la Oficina Virtual los usuarios pueden administrar todas las gestiones sobre su servicio eléctrico más rápido y fácil.

Fuente: Ahora Mar del Plata

