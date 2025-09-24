Tareas de mantenimiento y mejoras de EDEA en Mar del Plata este miércoles

La empresa de energía eléctrica detalló los trabajos programados del 24 de septiembre

La empresa de energía eléctrica EDEA detalló los cortes de energía programados para este miércoles 24 de septiembre en la ciudad de Mar del Plata.

Las tareas de mantenimiento y mejoras en la red se realizarán de avenida Luro a Belgrano y de avenida Tarantino a Laborante en el horario de 11:45 hs a 13:15 hs.

Además, los operarios se desempeñarán de avenida Luro a Bolívar y de avenida De la Herradura Sur a Varese en el horario de 09:15 hs a 10:45 hs y de Ruta 11 a calle 8 y de Del Valle María (ex 431) a Av. Del Mar (ex 445) en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs.

También lo harán en San Martín entre Champagnat y Juncal en el horario de 09:00 hs a 11:00 hs y de Ruta 11 a Las Corvinas (ex 24) y de Los Mejillones (ex 661) y calle 707 incluyendo el Barrio Barrancas de San Benito en el horario de 08:30 hs a 14:30 hs.

“Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas”, aclararon en el sitio web.

“Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa”, dijeron, además.

Para recibir estos avisos solo es necesario registrarse en el Oficina Virtual a través de https://www.edeaweb.com.ar/ o descargar la App de Edea desde el Store del celular. A través de la Oficina Virtual los usuarios pueden administrar todas las gestiones sobre su servicio eléctrico más rápido y fácil.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios