Tareas de mantenimiento y mejoras de EDEA en Mar del Plata y Santa Clara este martes

La empresa de energía eléctrica detalló los trabajos programados para la jornada del 9 de septiembre

La empresa de energía eléctrica EDEA detalló los cortes de energía programados para este martes 9 de septiembre en la ciudad de Mar del Plata. Las tareas de mantenimiento y mejoras en la red comenzarán en la mañana y finalizarán pasado el mediodía.

Los operarios trabajarán de Namuncurá a De los Inmigrantes y de San Salvador a Tripulantes del Fournier en el horario de 09:00 hs a 14:00 hs y de Magallanes a Guanahani y de Rondeau a Lanzilota y de Juramento a Cerrito y de Ayolas a Hernandarias en el horario de 08:00 hs a 12:00 hs.

Además, se desempeñarán en San Martiín al 2200 y Entre Ríos al 1600, en el horario de 09:00 hs a 12:00 hs y en Santa Clara lo harán en avenida Acapulco entre avenida Río de Janeiro y Necochea y Barranca de los Lobos entre avenida Acapulco y Valparaiso en el horario de 09:15 hs a 11:15 hs. También de avenida Saint Tropez a Bahamas y de Marbella a Ischia en el horario de 12:00 hs a 13:30 hs.

“Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas”, aclararon en el sitio web.

“Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa”, dijeron, además.

Para recibir estos avisos solo es necesario registrarse en el Oficina Virtual a través de https://www.edeaweb.com.ar/ o descargar la App de Edea desde el Store del celular. A través de la Oficina Virtual los usuarios pueden administrar todas las gestiones sobre su servicio eléctrico más rápido y fácil.

Fuente: Ahora Mar del Plata

