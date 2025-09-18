Tareas de mantenimiento y mejoras de EDEA en Mar del Plata y Santa Clara para este jueves

La empresa de energía eléctrica detalló los trabajos programados para la jornada del 18 de septiembre

La empresa de energía eléctrica EDEA detalló los cortes de energía programados para este jueves 18 de septiembre en la ciudad de Mar del Plata y Santa Clara. Las tareas de mantenimiento y mejoras en la red comenzarán en la mañana y finalizarán pasado el mediodía.

Los operarios trabajarán de Libres del Sud a Chubut y de Santa Cruz a Strobel en el horario de 11:30 hs a 14:00 hs y de Sagastizabal a Daprotis y de Torres de Vera y Aragón a Pirán en el horario de 09:00 hs a 11:00 hs.

Además, se desempeñarán de boulevard F.U. Camet a Carlos Tejedor y de Estrada a L. Mansilla en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs.

Finalmente trabajarán En San Martín al 2900 en el horario de 09:00 hs a 11:30 hs, de Savio a Gianelli y de Tripulantes del Fournier a Napolés en el horario de 09:00 hs a 11:00 hs.

En Santa Clara, lo harán de Bvar. F.U. Camet a J.A. Roca y Pedro de la Plaza a Iriart en el horario de 09:30 hs a 13:30 hs. También de Sorrento a continuación Buenos Aires y de Av. Automóvil Club a Portofino, de barrio Haras de Mar calles Los Fresnos, Los Robles, Los Carozos y Roubisia y Estancias Santa Elisa y Las Marias y Establecimiento Don Emilio en el horario de 09:00 hs a 14:00 hs.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios