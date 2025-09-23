Tareas de mantenimiento y mejoras de EDEA en Mar del Plata y Santa Clara para este martes

La empresa de energía eléctrica detalló los trabajos programados para la jornada del 23 de septiembre

La empresa de energía eléctrica EDEA detalló los cortes de energía programados para este martes 23 de septiembre en la ciudad de Mar del Plata y Santa Clara.

Las tareas de mantenimiento y mejoras en la red comenzarán en la mañana y finalizarán pasado el mediodía.

Los operarios trabajarán de Ruta 226 a Rio Atuel y de Rio Miraflores a Rio Calchaqui del Barrio La Gloria de la Peregrina en el horario de 09:00 hs a 11:00 hs.

Además, se desempeñarán de Czetz a Calaza y de Rawson a Brown en el horario de 09:15 hs a 11:30 hs y de Ruta 11 a Cerro Mercedario (ex 13) y de Isla de los Estados (ex 14) a Isla Temolinos (ex 22) en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs. En Santa Clara, lo harán en el barrio Atlántida en el horario de 09:15 hs a 13:15 hs.

“Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas”, aclararon en el sitio web.

“Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa”, dijeron, además.

Para recibir estos avisos solo es necesario registrarse en el Oficina Virtual a través de https://www.edeaweb.com.ar/ o descargar la App de Edea desde el Store del celular. A través de la Oficina Virtual los usuarios pueden administrar todas las gestiones sobre su servicio eléctrico más rápido y fácil.

Comentarios

comentarios