Tarjeta Alimentar: las novedades de cara al 2025

Entregada a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Tarjeta Alimentar es una prestación social que busca que muchas familias en situación de vulnerabilidad social alcancen la canasta básica alimentaria. Este programa asistencial tiene como finalidad la cobertura de alimentos y bebidas sin alcohol.

El Ministerio de Capital Humano, cartera de quien depende la ANSES, estableció mediante la resolución 636/2024 que la nueva prórroga de la Tarjeta Alimentar tiene como objetivo “brindar la prestación social a un mayor número de familias en situación de vulnerabilidad social”.

Mes a mes: ¿en qué fechas se cobra la Prestación Alimentar en 2025?

Mediante la Resolución 1091, publicada en el Boletín Oficial con fecha de 6 de diciembre de 2024, se estableció el calendario de pagos para todo 2025. En dicha resolución se establecieron las fechas en las que se depositarán los fondos de la Tarjeta Alimentar de acuerdo con la terminación del Documento Nacional e Identidad (DNI) de cada beneficiario:

Enero 2025: del 9 al 22 de enero

Febrero 2025: del 10 al 21 de febrero

Marzo 2025: del 12 al 20 de marzo

Abril 2025: del 9 al 23 de abril

Mayo 2025: del 9 al 22 de mayo

Junio 2025: del 9 al 23 de junio

Julio 2025: del 8 al 22 de julio

Agosto 2025: del 8 al 21 de agosto

Septiembre 2025: del 8 al 19 de septiembre

Octubre 2025: del 8 al 21 de octubre

Noviembre 2025: del 10 al 20 de noviembre

Diciembre 2025: del 9 al 16 de diciembre

¿A quiénes está dirigida la Tarjeta Alimentar y cuáles son los montos que se cobran en cada caso?

De acuerdo con la información publicada en el sitio web de la ANSES, la Tarjeta Alimentar está destinada a los grupos detallados a continuación:

Asignación Universal por Hijo (AUH): madres o padres con hijos de hasta 14 años, inclusive que cobren esta asignación.

Asignación por Embarazo (AUE): mujeres que a partir del tercer mes de embarazo reciban la asignación correspondiente para Protección Social.

Asignación Universal por Hijo (AUH) para hijos con discapacidad: en este caso, no hay límite de edad para recibir la ayuda.

Pensiones No Contributivas (PNC): madres de 7 hijos que perciban esta pensión.

¿Cómo se implementa la Tarjeta Alimentar?

La implementación de la Tarjeta Alimentar es automática y no requiere ningún tipo de trámite adicional, ni de recurrir a gestores ni intermediarios. Desde Capital Humano explicitaron que la medida tiene como objetivo “promover el acceso a alimentos sanos, aumentar los ingresos familiares y generar más trabajo” para los argentinos que más lo necesitan.

Si bien la confirmación del calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar es una buena noticia, existe una enorme preocupación dado que la última actualización de los montos a percibir fue en junio de 2024, cuando se otorgó una suba del 8,57 por ciento.

Cuáles son los montos vigentes para beneficiarios de la Tarjeta Alimentar

Familias con tres hijos o más: $108.062

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con un hijo: $52.250

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios