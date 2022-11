Taxis y remises paran frente al Municipio en contra de la apps de transporte

Taxis y remises realizan este lunes un paro frente al Palacio Municipal para repudiar la llegada de las plataformas digitales de transporte a través de los proyectos presentados en el Concejo Deliberante.

Además de la disconformidad con las apps, confiaron que buscaban tener un diagrama con trabajos y horarios rotativos para diciembre, enero y febrero, y un incentivo para que nuevos choferes se incorporen a la actividad.

El paro se realiza desde las 8.30 y los conductores ya anunciaron que no se van a retirar hasta tener la respuesta que buscan

«Vamos a presenciar la Comisión de Movilidad Urbana y si se aprueba ahí pasa a Legislación y vamos a estar también para ver los avales que presenta esta concejala para llevar a adelante esta plataforma de transporte ilegal», destacó el presidente de la Sociedad de Conductores de Taxis, Pablo Sánchez.

Además remarcó que «nos resulta extraño porque trabajamos durante un año con el director de transporte para solucionar el tema de horarios rotativo0s y plus nocturno, nos encontramos con esta intempestiva de querer aprobar rápidamente este tipo de aplicaciones, por lo que vemos que es injusto estando próximos a la temporada».

En caso de ser aprobada la llegada de app de transporte, Sánchez subrayó que tomarán las medidas necesarias para evitar su utilización. «Estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo y no nos vamos a mover de acá hasta que tengamos las respuestas que estamos esperando; hasta que no haya novedades positivas no vamos a levantar el paro», sostuvo.

«Estábamos resolviendo el horario nocturno, trabajando sobre el plus para los trabajadores de ese turno, la implementación del GPS y los horarios rotativos. Estas aplicaciones no fabrican choferes por la noche. Necesitamos mano de obra y vemos esta traición por parte de Cambiemos», finalizó.

