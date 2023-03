Taxista atropelló a un peatón: el conductor tenía 1,44 de alcohol en sangre

El personal de tránsito de la Municipalidad fue convocado a la calle Santa Fe, esquina San Martín, por un accidente vial.

Al llegar al lugar se encontraba el escuadrón ciclista de la policía y constataron que un automóvil taxímetro había embestido un peatón.

Una ambulancia del SAME se presentó en el lugar, pero el hombre no contaba con heridas de gravedad y no se necesitó su traslado.

Cuando el personal de tránsito revisó la documentación, encontró todo en orden. Sin embargo, el test de alcoholemia dio positivo con 1,44 g/l, por lo que se secuestro el vehículo.

Comentarios

comentarios