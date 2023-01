Teatro Sensorial: «20 ESQUINAS POR DONDE PASA EL VIENTO»

El Teatro Sensorial a Oscuras MDP nace hace once años como resultado de la búsqueda y el encuentro, de la propia necesidad de generar un espacio de comunicación no convencional…de la exploración de la poética sensorial enfocada en la inmersión profunda de parte del espectador en el hecho escénico y en sí mismo, deviniendo en una puesta donde lo esencial no está en la mirada, ni en la representación, sino en la cualidad de sentir, de estar, de habitar y de experimentar al margen de la mirada.

La exploración y la búsqueda en el hecho perceptual y cognitivo en el espectador al participar activamente en el proceso de escenificación, él espectador es el actor principal, la escenografía la crea tu propia imaginación y el guion sólo es una propuesta. Encuentro y reencuentro con nuestros propios sentidos ante la anulación de la vista, ante el silencio visual.

Actores Técnicos: Patricia Schiel / Rodrigo Sosa / Catalina Altable / Belén Coniglio/ Miguel Iglesias /Marcelo Altable /

Dirección General: Marcelo Altable

