Técnicos e Ingenieros refuerzan su compromiso con la gestión profesional

Referentes de ambos colegios avanzan en una agenda común para optimizar los trámites ante organismos públicos y actualización de la ordenanza municipal N°12236 vinculada a la seguridad eléctrica .

Representantes del Distrito V del Colegio de Técnicos y del Distrito II del Colegio de Ingenieros, ambos de la Provincia de Buenos Aires, mantuvieron un encuentro de trabajo destinado a fortalecer conjuntamente la gestión profesional de sus matriculados.



La reunión se centró en la articulación ante organismos públicos y empresas prestatarias de servicios ,con el objetivo de mejorar las condiciones de desempeño de ambas profesiones.

Entre los temas abordados, se destacó la necesidad de actualizar la Ordenanza Municipal N.º 12.236, vinculada a la seguridad eléctrica de las instalaciones y la importancia de regular las instalaciones eléctricas existentes.



También se trabajó sobre la relevancia de la documentación visada en proyectos de ascensores e instalaciones electromecánicas, como garantía técnica en las tareas de proyecto, dirección y ejecución. Estos lineamientos buscan reforzar la seguridad, la calidad de vida y el resguardo de los habitantes de propiedades horizontales.



Del encuentro participaron por parte del Colegio de Técnicos – Distrito V, su presidente MMO Diego Haag y el coordinador de la comisión de Electromecánica, Emilio Beltrán. Del Colegio de Ingenieros, estuvieron su presidente ing. industrial joaquin Negri, el secretario ing. en Alimentos Sebastián Speroni y la tesorera inga. Química Marta Di Luca.

