Telpuk: «La base de la política local que dispusimos en el Estacionamiento Municipal de Playa Grande fue reemplazada por un comercio»

A raíz del homicidio en intento de robo del DJ Leandro Gatti en Playa Grande, el ex Jefe de la Policía Local en la gestión del ex intendente Gustavo Pulti Fernando Telpuk lamenta la muerte injusta y se solidariza con la familia del jóven de 32 años. Telpuk se refirió a la creciente inseguridad y violencia que se vive. «Hace falta el liderazgo estratégico del municipio para una coordinación efectiva de la prevención con Nación y Provincia. Para eso, hay que recuperar la Policía local, que hoy es una herramienta abandonada. El gobierno local debe hacerse cargo la Policía y reasumir su conducción, trabajando con las demás jurisdicciones porque la gente la pasa cada vez peor» repudió Telpuk.

Las y los marplatenses viven hechos cada vez más peligrosos y extendidos de inseguridad y violencia. El homicidio en intento de robo del DJ Leandro Gatti -Dr. Lele- trabajador de un reconocido boliche de Playa Grande, vuelve a encender las alarmas sobre la falta de acción concreta y un efectivo uso de los recursos para la prevención . El ex responsable e iniciador de la Policía Local, creada durante la gestión del ex Intendente Gustavo Pulti, Fernando Telpuk, recordó: «en Playa Grande, dispusimos en su momento una base de la Policía Local con 20 efectivos para atender las situaciones de la seguridad en la nocturnidad. Esa base se levantó en el gobierno del señor Arroyo para poner en el lugar un comercio. Nunca más volvió a estar”.

En ese marco, el también ex secretario de seguridad, manifestó: “La prevención del delito y la violencia necesitan una coordinación efectiva y concreta entre Nación y Provincia con el liderazgo estratégico del municipio. Nadie se puede hacer el distraído ni descansar en el otro. Mar del Plata es un solo territorio y la violencia no elige jurisdicciones».

Trabajar contra el delito demanda saber identificar los factores que permitan prevenir y optimizar los recursos disponibles para garantizar una mejor seguridad a los marplatenses. Ante tal escenario actual, Fernando Telpuk recordó: “El Centro de Análisis Estratégico del Delito sirve para gestionar, anticipar y prevenir, pero fue cediendo terreno frente al declaracionismo vacío de unos y de otros».

Para trabajar en la seguridad de Mar del Plata es necesario también conocer la ciudad. En ese sentido, Fernando Telpuk señaló: “Mar del Plata necesita gente que la conozca al frente de la seguridad. Hace mucho que se intentan hacer cosas importantes con gente de afuera como si acá no hubiera personas capacitadas». Finalmente, el ex jefe de la Policía Local anticipó: «No veo la hora de estar en el Concejo Deliberante para proponer, controlar y hacer ver desde esa banca lo que muchos no quieren mirar”.

