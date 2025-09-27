Temporal en Mar del Plata: el balance de Defensa Civil

Su titular, Alfredo Rodríguez, brindó un panorama informativo

Luego del alerta amarillo por lluvias y los vientos fuertes que azotaron a Mar del Plata en la jornada de este sábado 27 de septiembre, desde Defensa Civil se informó un balance.

El titular del área, Alfredo Rodríguez detalló las actuaciones y comentó que “se verificaron dos bandejas de seguridad de edificios y un despiste de una camioneta en la ruta 88 a la altura de Batán”.

En el hecho, donde hubo una persona fallecida, “trabajamos con Bomberos, Riesgos Especiales, Tránsito y SAME”. Además, Rodríguez relató que acudieron a “un choque de vehículo contra un poste de luz en Quintana y Malvinas”.

Por otra parte, el personal de Defensa Civil trabajó con “cinco cables caídos en toda la ciudad y cuatro árboles, dos de los cuales fueron “de gran porte”.

En cuanto a lo que viene relacionado al clima, Rodríguez anticipó que “se espera que las lluvias continúen con viento muy suave hasta por lo menos entrada a la noche”.

Si bien para la noche se anticipan algunas “tormentas aisladas”, el alerta amarillo llegó a su fin a las 17.30 horas, según el Servicio Meteorológico Nacional, y para el domingo es de esperar que el clima mejore.

Según explicó la entidad, para el 28 de septiembre habrá una temperatura máxima de 18 grados que se registrará en la tarde y una mínima de 6 prevista para la mañana.

En cuanto a los vientos, detalló que serán fuertes (50 km/h) en la primera mitad de la jornada y luego mermarán sus velocidades. El cielo, por su parte, estará de algo nublado a mayormente nublado.

