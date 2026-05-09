Temporal en Mar del Plata: grandes olas y destrozos en las playas del sur

El avance del mar generó una situación de riesgo en distintos sectores del frente costero. En el Paseo Dávila el agua superó la vereda, movió piedras y obligó a reforzar el cierre de la zona

Mientras el Paseo Dávila permanece cortado por la pleamar en medio del temporal, el fuerte oleaje también provocó destrozos en las playas del sur de Mar del Plata, donde el avance del mar generó escenas de riesgo y preocupación.

De acuerdo con la información relevada en las últimas horas, el temporal hizo sentir con fuerza su impacto sobre el frente costero, especialmente en sectores donde las olas golpearon con intensidad, desplazaron piedras y afectaron la zona de playa.

En el caso del Paseo Dávila, comenzó a las 10.30 de la mañana y primero alcanzó al tránsito vehicular. Sin embargo, con el correr de las horas, la situación se volvió todavía más delicada y también fue necesario restringir el paso peatonal.

Según se advirtió desde el lugar, en el momento de mayor intensidad el agua llegaba a superar con holgura la vereda, mientras el movimiento del mar arrastraba piedras y volvía muy peligrosa la permanencia en ese sector.

Además, hubo preocupación por la presencia de personas que, pese al riesgo, buscaban acercarse para obtener imágenes del fenómeno. En ese contexto, también se evaluaba reforzar controles y cierres en otros puntos sensibles de la costa, como las escolleras.

El temporal afecta a la ciudad desde la madrugada con lluvias, fuertes vientos y un marcado incremento del oleaje, en un escenario que obligó a mantener activo el monitoreo y las medidas preventivas en distintas zonas del partido. En las playas del sur, en la zona del Alfar, se reportaron distintos daños de estructuras.

Los daños en las playas del sur se suman así a una jornada compleja en distintos frentes de Mar del Plata, con consecuencias visibles no solo en calles y barrios, sino también sobre la franja costera, donde el mar volvió a mostrar toda su fuerza.

Fuente: ahoramardelplata

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