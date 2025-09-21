Día Mundial del…

Mientras el SMN emitió un alerta amarillo por ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora en Mar del Plata, un vecino del barrio Caisamar amaneció con un gran árbol sobre su auto

La jornada del domingo se ve atravesada por un fuerte temporal de lluvias y vientos en Mar del Plata: aunque cesó el alerta naranja por tormentas que comprometió a la tarde noche del sábado, este 21 de septiembre rige un alerta amarillo por vientos, dado que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.

Los vientos comenzaron a hacer estragos en la ciudad y uno de los primeros perjudicados fue un vehículo que se encontraba estacionado en el barrio Caisamar, concretamente en Joaquín V. González y Sagastizábal.

Un árbol de gran tamaño cayó directamente sobre el auto, impactando sobre el baúl. Además, quedó completamente atravesado sobre la calle Sagastizábal, por lo que perjudicaba la circulación de la autobomba de los Bomberos, ubicados en la zona.

Personal de Defensa Civil se encuentra trabajando en distintos puntos de la ciudad para sanear los inconvenientes causados tanto por la cantidad de agua acumulada como por las ráfagas de viento que, según advirtió el SMN, se intensificarán durante la tarde del domingo.

Fuente: Mi8

Árboles caídos y autos dañados: así impacta el temporal en Mar del Plata

El informe de Defensa Civil de este domingo por la mañana

Mar del Plata atraviesa un fuerte temporal que, según el último informe de Defensa Civil brindado este domingo por la mañana, ha dejado daños de consideración en distintos puntos de la ciudad. Entre los incidentes más destacados se encuentra la caída de un árbol de grandes dimensiones sobre el cuartel de bomberos de Caisamar, que bloqueó la salida de vehículos y dañó dos automóviles estacionados.

El titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, detalló la situación: “El temporal que azota a Mar del Plata desde las últimas 24 horas va dejando daños de consideración. Comenzamos con una alerta amarilla el viernes por la mañana, que luego pasó a alerta naranja durante la tarde y noche. Este tipo de cambios no son tan comunes, pero suelen ocurrir cuando se estiman volúmenes de agua importantes y vientos intensos”.

Rodríguez agregó que la última jornada fue especialmente complicada por la cantidad de intervenciones: “Tuvimos tres intervenciones de Obras Sanitarias, problemas en el alumbrado público, seis árboles caídos, uno de gran porte en el destacamento de bomberos Caisamar que bloqueó la salida de la autobomba y dañó dos autos. También se registró la caída de un semáforo en Acevedo y la Costa, y la voladura de un techo en Juana Manso al 4200”.

Si bien no se registraron evacuados, Defensa Civil reportó anegamientos en barrios como Termas Huinco, La Herradura, Autódromo y Punta Mogotes. Para enfrentar la situación, trabajan de manera coordinada la unidad de poda, Desarrollo Social, Obra Sanitarias y alumbrado público.

En cuanto a las precipitaciones, en las últimas cuatro horas se registraron entre 40 y 50 mm de lluvia, que sumados a los 30 mm de ayer, arrojan un total de 70 a 80 mm acumulados en todo el evento.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que durante este domingo se esperan lluvias persistentes con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Recomendaciones a la población:

Evitar circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario.

Asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas.

No sacar la basura fuera del horario permitido.

Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.

Fuente: ahoramardelplata

Comentarios

comentarios