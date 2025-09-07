Tendencia irreversible: el peronismo obtuvo un triunfo aplastante en territorio bonaerense

Fuerza Patria (peronismo) gana la elección por al menos 13 puntos. Clave: arrasa en la Primera (45.4%) y Tercera Sección (50.5%)

Con el 84.22% escrutado, el peronismo obtiene un importante triunfo frente a la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Los números marcan una diferencia de más del 13 por ciento.

Los primeros datos consolidados del escrutinio provisorio oficial en la provincia de Buenos Aires, marcan una amplia ventaja para Fuerza Patria con el 46.94 por ciento de los votos sobre La Libertad Avanza que hasta el momento obtiene 33.86%. El ministro de Gobierno Carli Bianco confirmó que el peronismo ganó en seis de las ocho secciones electorales.

Las únicas dos secciones que no pudieron conquistar fueron la quinta y la sexta, donde la LLA se ubica en el primer lugar inamovible a hasta altura del escrutinio. En cambio el peronismo sostuvo el triunfo en la Primera (45.4%) y Tercera Sección (50.5%).

En tercer lugar se ubica Somos Buenos Aires, quien en el primer desafío del año obtuvo el 5.41 por ciento de los votos escrutados. Por su parte, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores alcanzó el cuarto lugar con el 4.38.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios