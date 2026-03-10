Tensión en El Marquesado: amplio operativo de bomberos para combatir dos focos de incendio

Este incendio se suma al ocurrido esta mañana en La Serranita, que afectó a 180 hectáreas. Trabajo conjunto entre bomberos, Defensa Civil y Obras Sanitarias, entre otros.
Un fuerte incendio de pastizales se generó esta tarde en El Marquesado, además de otro foco en La Serranita, donde hubo 180 hectáreas afectadas. Bomberos, Defensa Civil y Obras Sanitarias forman parte de un importante operativo.
En estos momentos, los bomberos combaten dos focos de incendio en El Marquesado: uno dentro del barrio y otro en el Campo de Antenas de Prefectura, a metros del Complejo Turístico de Chapadmalal. El fuego se generó en ambos sectores en horas de la tarde, por causas que son motivo de investigación.