Tensión en El Marquesado: amplio operativo de bomberos para combatir dos focos de incendio

Este incendio se suma al ocurrido esta mañana en La Serranita, que afectó a 180 hectáreas. Trabajo conjunto entre bomberos, Defensa Civil y Obras Sanitarias, entre otros.

Un fuerte incendio de pastizales se generó esta tarde en El Marquesado, además de otro foco en La Serranita, donde hubo 180 hectáreas afectadas. Bomberos, Defensa Civil y Obras Sanitarias forman parte de un importante operativo.

En estos momentos, los bomberos combaten dos focos de incendio en El Marquesado: uno dentro del barrio y otro en el Campo de Antenas de Prefectura, a metros del Complejo Turístico de Chapadmalal. El fuego se generó en ambos sectores en horas de la tarde, por causas que son motivo de investigación.

Vecinos enviaron imágenes a la redacción de Mi8 sobre el dramático momento que atraviesa el barrio al sur de General Pueyrredon, con llamas en distintos terrenos y vientos fuertes que dificultan la tarea de los bomberos.

En el incendio en el barrio El Marquesado trabajan tres autobombas, tres camionetas de Incendios Forestales de la provincia de Buenos Aires, efectivos de Prefectura, un camión del Emvial, Obras Sanitarias y Defensa Civil. El fuego fue controlado de forma parcial en las primeras horas, según informaron fuentes municipales.

Incendio en El Marquesado.

Por otro lado, en la zona de las antenas, intervinieron dos autobombas, una camioneta de Incendios Forestales y un camión cisterna de Obras Sanitarias. Además, se llevó a cabo un arado especial con tractores para que funcione como «cortafuegos». Ese foco sigue activo y siguen los trabajos en el lugar.

Columnas de humo en la zona de El Marquesado.

Incendio en la otra punta del partido: combaten el fuego en la Sierra de los Difuntos

Mientras tanto, el titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, brindó un reporte sobre el amplio operativo que se lleva a cabo en un incendio de pastizales a la altura de La Serranita, cerca del límite con el partido de Balcarce. El fuego empezó este domingo y hoy a las 6 de la mañana se reactivó en la Sierra de los Difuntos, por causas que son motivo de investigación. En total, las llamas afectaron a 180 hectáreas.

Participaron del operativo un total de nueve cuarteles de bomberos voluntarios: Sierras de los Padres, Balcarce, Maipú, General Pirán, Lezama, Castelli, Chascomús, Pilar y Loma Verde. También brindaron su ayuda personal de Defensa Civil de General Pueyrredon y de la provincia de Buenos Aires, Incendios Forestales y bomberos de la Policía.

Operativo por el incendio en La Serranita.

Por su otra parte, 65 bomberos de a pie apoyaron el operativo y apagaron los focos de incendio a mano o por sofocación en la vegetación de la ladera de las sierras. El fuego también afectó un campo que pudo mantenerse a salvo.

«El fuego avanzó sobre la ladera de la Sierra de los Difuntos. El incendio sigue activo, hay 14 vehículos trabajando en el lugar. Se gastaron 50.000 litros de agua, más el trabajo físico con autobombas y mochilas ambulantes que se llevan a pie hasta la cima de la sierra. También hay disponibles tres cisternas de 12.000 litros cada una de parte de una empresa privada, más la ayuda de los dueños de la estancia con personal y vehículos apropiados», explicó Rodríguez.

Este domingo también hubo un importante incendio en terrenos cercanos al Golf Club Acantilados, a metros de la avendia Jorge Newbery y su intersección con el Camino de Los Pioneros (o calle 515). En este momento y hasta el jueves 12 de marzo inclusive, el índice meteorológico de incendios forestales es «alto» en General Pueyrredon, por lo que las autoridades solicitan a la población extremar los cuidados.



