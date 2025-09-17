Tercera Marcha Federal Universitaria: estudiantes y docentes marchan por la educación pública en Mar del Plata

Junto a nodocentes, autoconvocados y hasta jubilados, el estudiantado se moviliza desde el Complejo Manuel Belgrano hacia el centro. Allí tendrá lugar el acto central en rechazo a un nuevo veto a la Ley de Financiamiento

Bajo el lema «por la educación y la salud», y al unísono con lo que ocurre en el resto del país, estudiantes, docentes, nodocentes, autoconvocados y hasta jubilados de Mar del Plata marchan una vez más en defensa de la educación pública.

Se trata de la Tercera Marcha Federal Universitaria de la era Milei, en repudio a un nuevo veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

De esta manera, y luego del apagón de este martes, Adum, Apu, Fum, Ate y Cicop, junto a autoridades de la Unmdp y el estudiantado, se encuentran recorriendo las calles de la ciudad desde el Complejo Universitario Manuel Belgrano ubicado en Funes y Roca hasta Independencia y Luro. El cierre, como siempre, será en el Monumento a San Martín, donde se realizará el acto central.

“La comunidad universitaria no se rinde y nuevamente salimos a las calles para reclamar no solo por el financiamiento a la educación pública, sino que exigir también el financiamiento de la salud. La convocatoria es a la sociedad entera, porque lo que está en juego es la educación y la salud del pueblo”, ratificó Abigail Araujo, secretaria gremial de Adum, el sindicato de docentes universitarios de Mar del Plata

“Entendemos que el Gobierno Nacional no desiste de su plan ajustador y de ataque a la universidad pública porque en el presupuesto 2026 consolida el ajuste y además nos encontramos con que quiere derogar leyes que aseguran la inversión estatal en educación, en educación técnica y en el sistema científico tecnológico en el artículo 30 del proyecto de presupuesto. Entonces es necesario que la comunidad entera pueda ponerle un freno a esta política de destrucción de lo público”, manifestó la dirigente.

