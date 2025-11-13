Textilana suspende a 175 trabajadores: “No se vende y hay sobrestock, es una catástrofe”

Los acuerdos se firmarán este viernes y entrarán en vigencia el lunes, por cuatro meses y medio. Sólo quedan en planta 65 empleados. “No sabemos cómo sigue esto”, se lamentaron

Porque “no se vende” y porque “hay sobrestock”, la empresa Textilana decidió suspender a 175 trabajadores a partir del lunes. Por cuatro meses y medio, la fábrica operará sólo con 65 empleados.

“Es una catástrofe y no sabemos cómo termina todo esto. Nos enteramos de la medida que había adoptado la empresa la semana pasada, cuando nos comunicaron en el Ministerio de Trabajo quiénes estaban suspendidos y quiénes continuaban trabajando. Para todos, esta es una situación terrible”, admitió María Dematei, que es delegada gremial y está suspendida hasta marzo de 2026.

Para la dirigente textil, “esta medida es continuidad de los 150 despidos que se registraron en la planta desde que cambió el Gobierno”. “La apertura de las importaciones está matando a la industria, tanto como la falta de poder adquisitivo de los trabajadores. La gente que compra esta ropa es gente de trabajo, es el laburante y ya hace tiempo que no puede comprar nada. No se vende y hay sobrestock. En un punto sabíamos que algo de esto se iba a venir”, deslizó Dematei.

Aunque no pudieron hacer cambiar de opinión a la empresa, respecto a evitar las suspensiones, sí se pudieron “mejorar un poco” las condiciones. Según explicó la delegada, en lugar de que la interrupción laboral sea de seis meses, se logró que sea de cuatro y medio, que el aguinaldo se pague en dos veces y no en tres y que el salario que perciban los suspendidos sea del 78% mensual, y no del 75% como pedía la firma.

Lo que todavía no pudieron negociar, a favor del personal, es el pago de aportes. “eso complica a todos, porque no se los van a pagar ni a los que quedan ni a los que estamos suspendidos. Lo que le explicamos a la empresa es que necesitamos que eso lo garantice: hay compañeras embarazadas y compañeras que están esperando poder jubilarse. Estamos pidiendo a Textilana esa consideración”, apuntó Dematei, que aclaró que la decisión de quiénes continúan “fue arbitraria”.

“Nos pasaron un listado, seleccionado por el personal jerárquico de la empresa, y nos comunicaron la decisión. Hay muchas parejas dentro de Textilana, familias enteras. La preocupación que tenemos todos es lógica. Y ayer, en una asamblea de 200 compañeras y compañeros, charlamos y votamos aceptar en forma obligada esta situación”, lamentó Dematei, que dijo que este viernes se firmarían los acuerdos en la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia, en Luro y España.

