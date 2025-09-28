The Economist reveló cuáles son las ciudades del mundo en las que se vive mejor

Se publicaron los resultados del ‘Global Liveability Index’ que clasifica a 173 ciudades según su calidad de vida

Hace unos días se publicaron los resultados del ‘Global Liveability Index’ (Índice Global de Habitabilidad), elaborado y publicado por The Economist Intelligence Unit (EIU), la unidad de análisis e investigación de The Economist.

Este ranking, que se publica cada año, clasifica a 173 ciudades alrededor del mundo según su calidad de vida.

¿Cómo se hace el índice?

La EIU explica que este índice evalúa qué lugares en el mundo ofrecen las mejores y peores condiciones de vida a sus habitantes. Las calificaciones de habitabilidad cuantifican los desafíos que enfrenta una persona en relación con sus expectativas en un lugar específico.

Cada ciudad recibe una puntuación basada en más de 30 factores cualitativos y cuantitativos, organizados en cinco categorías grandes: estabilidad, atención médica, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura. Cada encuestado califica estos factores como “aceptable”, “tolerable”, “incómodo”, “indeseable” o “intolerable”.



En el caso de los indicadores cuantitativos, se asigna una puntuación no solo de forma general, sino también por categoría. Para facilitar la comparación, también se muestra la puntuación relativa a la ciudad de Nueva York, junto con la posición general dentro de un ranking de 173 ciudades.

¿Cuáles fueron los resultados?

De acuerdo con el índice publicado para este 2025, la ciudad más habitable del mundo es Copenhague, que superó a Viena en el primer lugar. Aunque la ciudad austriaca superó a la danesa en el sistema de salud, Copenhague tuvo una puntuación perfecta en estabilidad, educación e infraestructura, lo que la puso en el primer lugar.

El estudio, además, reveló que el promedio de habitabilidad entre las 173 ciudades del índice se mantuvo igual que el año pasado: 76,1 sobre 100. A pesar de que la percepción sobre estabilidad disminuyó, el efecto fue compensado por mejoras anuales en educación, salud e infraestructura.

En las calles de Copenhague, la mayoría transita en bicicleta

Una de las principales conclusiones es que la ciudad con mayor mejora fue Al Khobar (Arabia Saudita), que subió 13 posiciones, porque sus puntuaciones de salud y educación mejoraron. Por otro lado, Calgary, Canadá descendió del puesto número 5 al 18, convirtiéndola en la ciudad que más descendió.

Al Khobar

Mánchester, Londres y Edimburgo, en el Reino Unido, también estuvieron entre las metrópolis que más descendieron por una disminución en su puntuación de estabilidad. En cuanto al último puesto del índice, Damasco, Siria sigue siendo la ciudad menos habitable de las 173 evaluadas, con Trípoli, Libia encima.

A continuación, le compartimos las 10 ciudades más habitables del mundo de acuerdo con el Índice Global de Habitabilidad con su puntuación:

Copenhague , Dinamarca: 98

, Dinamarca: 98 Viena , Austria: 97,1

, Austria: 97,1 Zúrich , Suiza: 97,1

, Suiza: 97,1 Melbourne , Australia: 97,0

, Australia: 97,0 Ginebra , Suiza: 96,8

, Suiza: 96,8 Sídney , Australia: 96,6

, Australia: 96,6 Osaka , Japón: 96

, Japón: 96 Auckland , Nueva Zelanda: 96

, Nueva Zelanda: 96 Adelaida , Australia. 95,9

, Australia. 95,9 Vancouver, Canadá: 95,8

Melbourne, Australia, se encuentra en el cuarto puestoShutterstock

Sobre las ciudades menos habitables del mundo, este es el top 10:

Caracas , Venezuela: 44,9

, Venezuela: 44,9 Kiev , Ucrania: 44,5

, Ucrania: 44,5 Puerto Moresby , Papúa Nueva Guinea: 44,1

, Papúa Nueva Guinea: 44,1 Harare , Zimbabue: 43,8

, Zimbabue: 43,8 Lagos , Nigeria: 43,5

, Nigeria: 43,5 Argel , Argelia: 42,8

, Argelia: 42,8 Karachi , Pakistán: 42,7

, Pakistán: 42,7 Dhaka , Bangladesh: 41,7

, Bangladesh: 41,7 Trípoli , Libia: 40,1

, Libia: 40,1 Damasco, Siria: 30,7

