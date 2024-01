The Leds Group presenta este lunes una función especial en Mar del Plata 

Este lunes 22/01 en el Teatro Corrientes (Corrientes 1760). Entradas a la venta a través de ticketmas.ar o en la boletería del teatro.

Hace 14 años Alejandro Miranda comenzó a trabajar en un proyecto de trajes con luces led, su dedicación lo llevó a que hoy se convierta en el director del mejor acto audiovisual de América latina con este formato de tecnología. «The Leds Group», se destaca internacionalmente por fusionar arte y tecnología: teatro negro, bailarines con traje y máscaras.

«Si quieren vivir una experiencia única, es el momento adecuado para aprovechar esta situación y disfrutarlo en familia», explicó Miranda.

El 2024 lo iniciaron con funciones todos los lunes en Mar del Plata en el marco de los 150 años de la ciudad, ovacionados por el público, presentan una propuesta audiovisual única compuesta de dos artistas en escena, cada uno con su estilo y estética en particular.

Eigieron Mar del Plata para dar inicio a su gira por que tanto como la ciudad como Carlos Paz, «es uno de los polos turísticos más importantes del país. Y como todo nuevo producto, ¿por qué no en Mar del Plata?», destacó Alejandro.

The Leds Group tuvo su participación en el programa Got Talent Argentina y el cual fue «el puntapié y la apertura para que hoy en día pudiésemos estar en Mar del Plata», explicó. «Si no hubiese sido por eso, tal vez no hubiésemos tenido ese apalancamiento como para decir, bueno, vamos a hacerlo en Mar del Plata. Y bueno, lo vimos como una oportunidad», concluyó el director Alejandro Miranda.

Comentarios

comentarios