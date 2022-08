THE PINK FLOYD CONECTION EN MAR DEL PLATA

The End + Durga McBroom, vocalista de Pink Floyd

El sábado 19 de noviembre en el Teatro Radio City.

Las entradas para el show internacional que revive las mejores obras de la mítica banda inglesa están a la venta a través de sistema Plateanet y en las boleterías del teatro (San Luis 1750).

Lo mejor de Pink Floyd llega a Mar del Plata el sábado 19 de noviembre con The End y Durga McBroom, vocalista original de Pink Floyd, interpretando las mejores canciones del grupo de rock británico. La voz de Pink Floyd que deslumbró Great Gig in the Sky vuelve a la ciudad por segunda vez.

Desde 1991, The End interpreta la obra de Pink Floyd con una fidelidad asombrosa, recorriendo los teatros y escenarios más importantes de Argentina y Latinoamérica. En sus más de 30 años, la banda pasó por el Teatro Luna Park, Gran Rex, Ópera, Coliseo e innumerables salas de diferentes países.

The Pink Floyd Connection es la gira internacional que reúne a The End y Durga McBroom, la destacada vocalista del grupo de rock inglés liderado por Roger Waters y David Gilmour.

Es una oportunidad ideal para volver a disfrutar de las canciones de Pink Floyd en vivo, de la mano de una de las bandas con más trayectoria de Latinoamérica junto a la vocalista que participó de la formación original junto a sus creadores.

The End y Durga McBroom llegan a Mar del Plata el 19 de noviembre en el marco de la gira internacional de The Pink Floyd Connection, y las entradas ya pueden conseguirse a través de sistema Plateanet o en las boleterías del Teatro Radio City, San Luis 1750.

SOBRE DURGA MCBROOM

Durga McBroom participó como cantante de Pink Floyd, tanto en estudio con The Division Bell, como en vivo con los últimos tours de la banda, incluyendo shows memorables como los de Venecia y el festival de Knebworth.

Su trabajo en vivo quedó registrado en el álbum “Delicate Sound of Thunder” y “Pulse”. Posteriormente continuó junto a David Gilmour sumando su voz en las performances de la carrera solista del célebre guitarrista.

Durga debutó con Pink Floyd en 1987, en Atlanta, Estados Unidos, en la gira de A Momentary Lapse of Reason. Y fue la única vocalista que continúo girando con la banda hasta el último concierto de presentación de The Division Bell, en octubre de 1994.

Tal vez sea más reconocible mencionando que era una de las voces en vivo del tema The Great Gig in the Sky durante ese período de la banda. Durante su trabajo con Pink Floyd se mudó a Londres y formó su propia banda, Blue Pearl, llegando a meter algunos pequeños hits en los charts ingleses. Después de terminar su trabajo con Pink Floyd giró con David Gilmour.

