THE PINK FLOYD CONNECTION LLEGA A MAR DEL PLATA

Empezó la cuenta regresiva para vivir lo mejor de Pink Floyd junto a The End y Durga McBroom. Este sábado 19 de noviembre llega a Mar del Plata el show que repasa lo mejor del repertorio de la histórica banda británica. Las entradas están a la venta en Plateanet y en las boleterías del Teatro Radio City.

La perfección con la que la agrupación recrea cada pieza es única. Recientemente se presentaron en el teatro El Círculo de Rosario y el Teatro Gran Rex con localidades agotadas y continúan este martes en la Casa España de Santa Fe (Rivadavia 2871); el jueves repiten en el Rex; el viernes en el Teatro José Asunción Flores de Paraguay y el sábado llegan a la ciudad balnearia.

Desde 1991, The End interpreta la obra de Pink Floyd con una fidelidad asombrosa, recorriendo los teatros y escenarios más importantes de Argentina y Latinoamérica. En sus más de 30 años, la banda pasó por el Teatro Luna Park, Gran Rex, Ópera, Coliseo e innumerables salas de diferentes países. The Pink Floyd Connection es la gira internacional que reúne a The End y Durga McBroom, la destacada vocalista del grupo de rock inglés liderado por Roger Waters y David Gilmour.

Es una oportunidad ideal para volver a disfrutar de las canciones de Pink Floyd en vivo, de la mano de una de las bandas con más trayectoria de Latinoamérica junto a la vocalista que participó de la formación original junto a sus creadores.

