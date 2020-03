Tiene 14 años, estudió en Nueva York y su voz se hizo viral: Vida, la talentosa nieta de Luis Alberto Spinetta

Es hija del cantante Dante Spinetta y la coreógrafa Majo De La Iglesia, viajó a Estados Unidos para estudiar canto y actuación en “Go Broadway”. “Me cantaba una canción para dormir escrita por él”, recuerda sobre su abuelo en una entrevista exclusiva con Teleshow

32 grados en Buenos Aires. Vida Spinetta llegó al estudio de Teleshow con un pantalón negro, remera de un dibujo de mariposas y uñas y pelo rosa, casualmente a tono con el set. El calor no le impidió mantener el look que eligió la noche anterior para dar su primera entrevista ante cámara. Acompañada por su mamá, la coreógrafa Majo de la Iglesia, los nervios del debut no se notaron y la adolescente de 14 años no solo contó sobre el viaje a Nueva York en el que estudió canto y baile, sino que se presentó, habló de su familia y hasta recordó a su abuelo, Luis Alberto Spinetta.

A mediados de febrero volvió de La Gran Manzana, en donde participó del taller intensivo Go Broadway, donde junto con otras chicas de su edad estudió canto, actuación y teatro. Además, aprovechó para ver musicales y tomarse unos días de vacaciones con su mamá para recorrer la ciudad. “Aprendí mucho, fue una gran emoción”, destaca sobre la experiencia que le requería cursar todos los días.

“Tuve una clase de canto con la profesora de Bruno Mars. ¡Eso fue tremendo! Es increíble lo que se aprende. No podía creer estar ahí con gente tan grosa», continúa Vida, que era una de las más chicas de su clase. También hubo tiempo para hacer turismo y caminar por Nueva York -«lo que más me gustó fue subir al edificio Empire State»- y disfrutar de cuatro espectáculos en Broadway. “Los veía y decía: ¡un día quiero estar ahí! Hay que seguir trabajando en lo que me gusta y soñarlo fuerte. Me voló la cabeza».

Vida Spinetta en Times Square (Crédito: Nicolás Manassi)

Vida Spinetta junto a Valentina Berger, creadora de GO Broadway y la única mujer argentina trabajando en Broadway

En septiembre de 2019, su voz se hizo viral después de que compartiera en las redes sociales un cover de “Wapo Traketero”, de Nicki Nicole. El video alcanzó las 50 mil reproducciones y la joven que en ese momento tenía 13 años se sorprendió con la repercusión que generó. Incluso la propia cantante le dejó un mensaje sobre la versión que Vida había realizado. “Me puse re contenta. No lo podía creer y tampoco lo imaginaba. Es muy loco subir un video que lo vean miles de personas”.

Con respecto al contenido que comparte en sus redes sociales, la adolescente suele pedirle consejos a sus padres. “Me enseñan y aprendo cosas nuevas, aunque en general no les pregunto porque ellos me ayudan sin que yo se los pida, se da todo de manera muy natural. Soy muy autoexigente y si no le pegué a una nota, lo hago otra vez. Después les pregunto a ellos qué les parece y si está bien, lo subo», afirma quien dio cuenta de que quería ser actriz cuando era chiquita y miraba Floricienta. “Me gustaba grabarme, hacer videos. Para mí era como un juego. Mi papá tenía un micrófono en el living y yo me sentía como en un concierto», detalla la hija del ex cantante de Illya Kuryaki and the Valderramas. PlayEl cover de «Wapo traketero» que hizo Vida Spinetta

Familia de artistas

Vida lleva el arte en la sangre ya que en su familia materna y paterna son artistas. Su abuelo fue el recordado Flaco Spinetta, cantante, compositor y guitarrista, considerado el padre del rock en español. Si bien cuando el músico murió -el 8 de febrero de 2012- ella tenía siete años, tiene recuerdos muy frescos de su abuelo. Como por ejemplo, que le cantaba una canción para dormir que le había escrito. “No me acuerdo la letra, pero me encantaba”, destaca.

“¿Si soy consciente de la popularidad y lo exitoso que era mi abuelo? Sí, era un ídolo. En casa escuchamos su música y lo apreciamos un montón. Es tremendo lo que hacía», reconoce quien adquirió talento de manera natural por haber crecido en dicha familia. Lo que uno piensa que es un mito popular, en las juntadas de los Spinetta sucede: hay música, según Vida. Se canta, se baila y se celebran los logros que alcanzan sus primos que también son músicos, como su papá.

Siguiendo con sus preferencias, la adolescente asiste a un colegio en el que tiene talleres de canto, composición musical y teatro. Hija de padres separados, vive mitad de semana con su padre y los otros días con su madre, su hermano y su perrito Changuito. “Los sábados hacemos noche de cine con mi mamá y mi hermano y los domingos, con mi papá”, cuenta quien toca distintos instrumentos en su pasatiempo.

Vida, sobre el puente de Brooklyn (Crédito: Nicolás Manassi)

Con 14 años recién cumplidos (el 31 de enero) no titubea ni duda al afirmar que cuando sea grande quiere ser actriz y cantante. “Mi sueño es actuar en Broadway, hacer comedia musical o un concierto. También me gustaría hacer una serie, o una película”, dice quien tiene de ídolas a Rosalía, Billie Eilish y Lali Espósito y cuyas series favoritas son Stranger Things -«podría mirarla cinco veces»-, Glee y Full House.

Además de actuar y cantar, a Vida le gusta componer, aunque todavía le da vergüenza compartir el contenido. “Tengo un cuaderno en el que escribo, pero nunca me terminan de convencer. Tengo que seguir metiéndole para hacer cosas que me gusten. A veces se las muestro a mi papá o a mi mamá, pero casi nunca. Tengo que seguir escribiendo hasta que encuentre una que me guste y la quiera mostrar», asegura quien anhela presentar sus canciones en un recital. “Es mi gran sueño”.

