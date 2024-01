Tocará Dr Queen en Abbey Road

Este jueves a las 21hs, vuelve a presentarse en Abbey Road (Juan B. Justo 620), Dr Queen, la banda tributo Argentina liderada por el médico cardiólogo platense, Jorge Busetto.

Con 26 años de trayectoria, con más de 25 países visitados en más de 1000 conciertos en directo, varias decenas de presentaciones en nuestra ciudad de Mar del Plata, siempre propone una nueva puesta en escena, un nuevo espectáculo, que sin dejar de lado a los inolvidables “clásicos” como Bohemian Rhapsody, Love of my life, Wew ill rock you, y otros, en esta oportunidad carga con canciones que cumplen sus 40 años de lanzamiento en febrero próximo, incluidas en el álbum “The Works”.



Recordemos que dicho álbum, fue compuesto por todos los integrantes de la banda, luego de una dura crítica que recibiera su anterior “Hot Space” por su estilo cambiado, a pesar de que hoy día, se lo considera un verdadero adelanto y joya musical, “The Works”, vuelve a la esencia de Queen, pero incorporando los sintetizadores de los inicios de los 80´, tan resistidos por el Rock en su comienzo, pero donde Queen hizo puntapié para que otras bandas como Van Halen, utilizaran con extrema exquisitez.

Dr Queen, recorrerá el undécimo disco de la banda, un espectáculo para disfrutar, aprender, recordar, y emocionarse en familia.

