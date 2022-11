Todo listo para el Festival Mar del Plata Jazz: conocé fechas, artistas y sedes

Desde la organización informaron la grilla de conciertos completa que serán parte de la XII edición. Serán 6 sedes las que completan la grilla junto con el Auditorium. Más de 80 artistas participarán de un evento único para el género en el país.

El Festival Mar del Plata Jazz, a lo largo de 12 años, logró situarse entre los más importantes festivales de jazz del país, con improntas que lo destacan por su singularidad. Este año, se realizará del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Serán cinco días de conciertos, jam sessions, clínicas, workshops, clases, muestras y presentaciones en diferentes sedes. Más de 80 artistas se presentan en funciones gratuitas y presentaciones con precios populares.

Este festival es único por sus características, por la simultaneidad de sus actividades, por la calidad de la música, por su curaduría y por su organización y se ha posicionado como uno de los Festivales de Jazz más importantes del país, contribuyendo al posicionamiento de Mar del Plata como polo cultural.

El Ecem (Espacio Colectivo de Experiencias musicales) es el encargado de gestionar, organizar y llevar a cabo el Festival Mar del Plata Jazz en la víspera de cada verano, convocando artistas locales, nacionales y del resto del mundo.

La programación podrá consultarse a través de las redes sociales del Festival y a continuación se detalla la grilla completa:

PROGRAMACIÓN COMPLETA XII FESTIVAL MAR DEL PLATA JAZZ. DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE

SEDES:

ECEM (La Rioja 2065)

Museo MAR (López de Gomara y la costa)

Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Club TRI XX (sede XX de sep. 2650)

Club TRI MAR (sede Museo MAR, López de Gomara y la costa)

Dickens Pub (Diagonal Pueyrredón 3017)

MIÉRCOLES 30/1120 hs. Museo MAR. Entrada Gratis por orden de llegadaCONCIERTO INAUGURAL / Ingrid Feniger Grupo (Olavarria)21 hs. ECEM. Entrada $1500, en venta online https://www.eventbrite.com/e/469948307037CONCIERTO / Nik Bärtsch (Suiza)CONCIERTO / Orne & Earling dúo (Ornella Contreras/Esteban Garvie) 22 hs. Club TRI sede Museo MAR. Entrada gratisJAM SESSION / Grupo de apertura: Gaby Gorsky Grupo JUEVES 1/1210 hs. ECEM. Entrada GratisCONCIERTO / Mañanas Frágiles: Ensamble Mañas Frágiles + invitados 11:30 hs. ECEM. Entrada $1000CLÍNICA / Hayden Chisholm (La afinación más allá de sus fronteras) (N.Zelanda) 17 hs. ECEM. Entrada GratisJAM SESSION a la tarde / Anfitrión: Julián Maliandi19.30 hs. ECEM. Entrada $1500 entradas online en https://www.eventbrite.com/e/470040101597CONCIERTO / Ana Paula y Clara Da Silva (Brasil) 20 hs. Club TRI XX / Entrada gratis por orden de llegadaPROYECCIÓN / Documental Keith Jarrett: El arte de la improvisación20 hs. Museo MAR / Entrada gratis por orden de llegadaCONCIERTO / Sanjurjo & Grams Dúo (Bs As/Alemania)CONCIERTO / Armani Trío (Mar del Plata) 21 hs. Club TRI sede Museo MAR / Entrada gratis por orden de llegadaCONCIERTO / Nina Rizzo grupo (Mar del Plata) – Concierto 22 hs. Club TRI sede XX de Septiembre / Entrada gratis por orden de llegadaCONCIERTO / El viento de los locos (Tandil) DJ SET / a cargo de Rachet00 hs. Dickens Pub / Entrada gratis por orden de llegadaJAM SESSION / Apertura a cargo de: Trío Dapine + Hayden Chisolm (Mar del Plata / N. Zelanda) VIERNES 2/1210 hs. ECEM / Entrada gratisCONCIERTO / Mañanas Frágiles: EMF + Philip Zoubeck y Javier Puyol (Austria/Mar del Plata) 11:30 hs. ECEM / Entrada $1000CLÍNICA / Julia Sanjurjo (El arreglo como disparador creativo) 17 hs. ECEM / Entrada gratisJAM SESSION a la tarde / Anfitrión: Julián Maliandi19.30 hs. ECEM / Entrada $1500 entradas online https://www.eventbrite.com/e/469974204497CONCIERTO / Juan Fermín Ferraris Trio (La Plata) 20 hs. Club TRI sede XX de septiembre / Entrada gratis por orden de llegadaPROYECCIÓN / Documental Calle 54, de Fernando Trueba.20 hs. Museo MAR / Entrada gratis por orden de llegadaCONCIERTO / Los Carlitos (Mar del Plata) 21 hs. Teatro Auditorium / Entrada $800 en venta online https://www.plateanet.com/obra/25210?obra=XII-FESTIVAL-MAR-DEL-PLATA-JAZZ&paso=inicioCONCIERTO / SlowFox 5 (Alemania / Argentina) / Ornella Contreras Trío (Argentina)21.30 hs. Club TRI sede Museo MAR / Entrada gratis por orden de llegadaCONCIERTO / Gia Vintiñi Grupo (Mar del Plata)22 hs. Club TRI sede XX de Septiembre / Entrada gratis por orden de llegadaCONCIERTO / Euge Hernández (Miramar)DJ SET / a cargo de Mariano Balestena00 hs. Dickens Pub / Entrada gratis por orden de llegadaJAM SESSION / Apertura a cargo de: Juana Echeveste Grupo (Mar del Plata) SÁBADO 3/1210 hs. ECEM / Entrada gratisCONCIERTO / Mañanas Frágiles: Ledesma/Moran/Formica/LLanos Nieto11:30 hs. ECEM / Entrada $1000CLÍNICA / A cargo de SlowFox 5 (Adaptación de cancioneros populares al lenguaje de la improvisación) 19.30 hs. ECEM / Entrada $1500 entradas online https://www.eventbrite.com/e/470035728517CONCIERTO / Lucio Balduini Solo presenta Para Ir (Bs As) 20 hs. Club TRI sede XX de Septiembre / Entrada gratis por orden de llegadaPROYECCIÓN / BLUE NOTE – UNA HISTORIA DEL JAZZ MODERNO, de Julian Benedikt.21 hs. Teatro Auditorium / Entradas online https://www.plateanet.com/obra/25210?obra=XII-FESTIVAL-MAR-DEL-PLATA-JAZZ&paso=inicioCONCIERTO / Proyecto Simona (Bs As) / Mono Fontana – Sergio Verdinelli (Bs As)22 hs. Club TRI sede Museo MAR / Entrada gratis por orden de llegadaCONCIERTO / Cecilia Casco Grupo (Mar del Plata)22 hs. Club TRI sede XX de Septiembre / Entrada gratis por orden de llegadaCONCIERTO / Daniel Bruno Grupo presentación de Bajo este sol tremendo(Buenos Aires / Mar del Plata) 23 hs. Club TRI sede XX de Septiembre / Entrada gratis por orden de llegadaJAM de DJs / A cargo de Rama Martinez, Nano Rizzo, Limbo Polett y Seba Acampante.00 hs. Dickens Pub / Entrada gratis por orden de llegadaJAM SESSION / apertura a cargo de: Hormigombres (Bs As / Mar del Plata)DOMINGO 4/12

19 hs. ECEM / Entrada $1500 / Conciertos y Jam Session de CierreLedesma/Angelillo (La Plata) Sebastián del Hoyo Trío + Cuatrombones (Mar del Plata) Gastón de la Cruz Quinteto (Mar del Plata)Leandro Camus Trío (Mar del Plata) – concierto y JAM SESSION

Contacto y Redes SocialesEmail: improvisacioncolectivamdp@gmail.com / ecemmdp@gmail.com / indajausmdp@gmail.com

