Todo sigue nublado: cómo estará el clima este jueves 6 de noviembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo cubierto y una temperatura máxima de 16 grados.

¿Noviembre o junio? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este jueves continuará el clima fresco .

En la mañana se espera por un cielo mayormente nublado y una temperatura de 11 grados, con vientos que soplarán a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el noreste.

Durante la tarde, en tanto, la temperatura aumentará a 16 grados, la máxima esperada para el día, con un cielo que se mantendrá nublado.

Para la noche, el termómetro indicará una baja hasta los 10 grados en la temperatura, con vientos que reducirán su intensidad a entre 7 y 12 km/h.

